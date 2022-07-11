الفعاليات وإجازات العيد تعزز الانتعاش السياحي في دبي

المصدر: (دبي – البيان)

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تشهد دبي انتعاشاً سياحياً قوياً بدعم إجازات عيد الأضحى المبارك وفعاليات مفاجآت صيف دبي. وسجل مطار دبي نمواً ملحوظاً في حركة المسافرين لقضاء العيد في دبي، فيما أعلنت طيران الإمارات عن التعامل مع أعداد كبيرة من المسافرين بمناسبة إجازات العيد.

وتدفقت أعداد كبيرة من الزوار خاصة من دول مجلس التعاون إلى دبي لقضاء العيد والاستمتاع بالبرامج الترفيهية الحافلة بمناسبة فعاليات الدورة 25 لمفاجآت صيف دبي، والتي تعج بالبرامج الترفيهية والتسويقية، حيث تصل التخفيضات إلى 90 % على باقة مختارة من السلع والمنتجات الاستهلاكية والحفلات الموسيقية والفنية، فضلاً عن فعاليات عالم مدهش، فيما انتعشت أسواق التجزئة والضيافة بصورة لافتة.

وارتفعت معدلات الإشغال الفندقي بصورة ملحوظة بدعم التدفقات السياحية، فضلاً عن نشاط السياحة الداخلية لاسيما مع تسابق الفنادق في طرح العديد من العروض بمناسبة العيد، حيث اقتربت المعدلات من 80 % ترتفع في الفنادق ذات الإطلالات البحرية والتي تقع في أماكن مميزة في الإمارة.

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