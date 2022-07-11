5.2 مليارات دولار سوق السلع الفاخرة محلياً 2027

المصدر: دبي- سيد صالح

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توقعت «آي مارك» ارتفاع حجم سوق السلع الفاخرة في الإمارات، ليبلغ 5.2 مليارات دولار، بعد حوالي 5 سنوات من الآن، وتحديداً بحلول 2027، مقارنة مع 3.5 مليارات دولار، وهو حجم هذه السوق في الدولة قبل حلول العام الجاري.

وبحسب تقرير أصدرته الشركة الهندية المتخصصة في دراسات وأبحاث السوق عن سوق السلع الفاخرة في الإمارات، فإن هذه الأرقام المُشار إليها أعلاه تعكس معدل نمو سنوي إجمالي مُركب في حجم سوق السلع الفاخرة محلياً، يبلغ 6.68% بين عام 2022 - 2027، وأرجع النمو بالأساس إلى الانتعاش، الذي يشهده حالياً قطاعا التجارة الإلكترونية والسياحة في الدولة. وأضاف: إن ارتفاع قيمة الدخل المُتاح للإنفاق لدى قطاع كبير من المستهلكين في الإمارات يساعد على ارتفاع مستمر في حجم مبيعات السلع الفاخرة بالدولة.

وأوضح التقرير: إن النمو المتصاعد في النشاط العُمراني في الإمارات يسهم بقوة أيضاً في تحقيق هذا النمو في حجم سوق السلع الفاخرة بالدولة، ذلك أنه تمخض عن عدد متزايد من مراكز التسوق الفخمة، والتي تلعب دوراً محورياً في تشكيل العادات المُتعلقة بالتسوق لدى المستهلكين، وبصفة خاصة المحليين منهم. وأشارت «آي مارك» إلى أن سوق السلع الفاخرة في الإمارات مُقسمة إلى أنماط مختلفة من السلع والخدمات الفاخرة، والتي تشمل بصفة رئيسية السياحة والضيافة، السيارات الفخمة، السلع ذات الاستخدام الشخصي، الأغذية والمشروبات، وغيرها، إلا أن قطاع السياحة والضيافة تحديداً هو الأكثر شعبية بين هذه القطاعات.

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