الإمارات نحو صدارة العالم في نمو الأصول المُشفرة

المصدر: دبي- سيد صالح

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ذكر «ديجيتال جورنال» أن الإمارات مُهيأة لصدارة المشهد العالمي في نمو الأصول الافتراضية.

وأوضح الموقع الشبكي الكندي في تقرير عن مستقبل الأصول المُشفّرة أن الإمارات تبدو جديرة بتبوؤ الصدارة بين مراكز الأصول المُشفّرة والعُملات الافتراضية على مستوى العالم من حيث النمو، مشيراً إلى أن التوقّعات بشأن هذه الصدارة لم تأتِ من فراغ، وإنما من واقع التقدم المُطرد الذي تحققه كلٌ من دبي وأبوظبي على صعيد ترسيخ تواجدهما بقوة في قلب المشهد العالمي للأصول المُشفّرة، من منطلق حرصهما على البقاء ضمن نطاق الصدارة العالمية في ساحة العملات الرقمية.

وأضاف، أن ثمّة شواهد عديدة على أرض الواقع تؤكد ذلك، ومنها على سبيل المثال أن «باينينس» أكبر منصة على مستوى العالم لتداول الأصول المُشفّرة من حيث حجم الأصول المُتداولة قد حصلت في مارس الماضي على ترخيص من «هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي» يتيح لها تداول العُملات الرقمية في الإمارة. وعلاوة على ذلك، فإن البورصات الكبرى الأخرى على مستوى العالم لتداول الأصول المُشفّرة تحرص على تأسيس تواجد لها في كلٍ من دبي وأبوظبي، ومنها منصة «إف تي إكس» التي قُدرت قيمتها السوقية منذ شهرين بنحو 33 مليار دولار قد أسّست مكتباً لها في كل من الإمارتين.

وأشار التقرير إلى أن حرص الإمارات على النشاط بقوة في قطاع الأصول المُشفّرة ينبع من حرصها على تبني مبدأ الابتكار بشكل عام، ودعم كل ما يتعلق بالابتكار، بما في ذلك الشركات الناشئة الناجحة في مختلف المجالات التقنية الحديثة، بما في ذلك تداول الأصول الافتراضية.

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