دبي السادسة ضمن أفضل وجهات التسوق عالمياً

المصدر: دبي - سيد صالح

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تصدرت دبي المدن إقليمياً فيما حصدت المركز السادس بين كل مدن العالم على قائمة أفضل وجهات العالم للتسوق والتي نشرها أمس «بولي انسايد». وتعتمد فكرة القائمة على رصد أفضل وجهات التسوق على مستوى العالم التي تعد زيارتها أشبه بتجربة مصغرة لزيارة العالم أجمع. وتطرق الموقع الشبكي الهندي، في التقرير المرفق بالقائمة إلى دبي، وذكر أنه يكفي لاستعراض تجارب التسوق في دبي الحديث عن «دبي مول»، وهو ليس أكبر مركز للتسوق على مستوى العالم من حيث المساحة فحسب، بل وإنما أيضاً يضم بين جنباته كل ما يحتاجه أي متسوق في العالم من سلع، بضائع وخدمات. وبالتالي، يعد «دبي مول» ميزة رائعة للأشخاص الذين لا يفضلون التسوق في الشوارع والأسواق المفتوحة.

وأضاف التقرير إن «دبي مول» وحده قد يحتاج من المرء التفرغ على مدى أسبوع كامل حتى يتمكن من زيارة كل المتاجر ومنافذ البيع بداخله، إذ يضم أكثر من 1200 متجر للتجزئة، 160 مطعماً ومقهى، فضلاً عن مركز مغلق للتزلج على الجليد، وأكبر متجر لبيع الحلويات والسكاكر على مستوى العالم، وهو «كانديليشيوس».

وذكر التقرير أنه بالإضافة إلى كل ما سبق، فإن تجربة التسوق في دبي عموماً تتميز بكونها مُعفاة من الجمارك، كون دبي مدينة للسوق الحرة. وأضاف «بولي انسايد» إن دبي تشهد في مطلع كل عام مهرجاناً ضخماً للتسوق، وهو «مهرجان دبي للتسوق»، والذي يستمر على مدى شهر كامل ويشهد تخفيضات هائلة في أسعار بيع السلع في غالبية المتاجر بالإمارة. وتفوقت دبي على هونغ كونغ التي جاءت في المركز الثامن عالمياً، وعلى باريس وسنغافورة اللتين جاءتا خارج قائمة العشر الأوائل. وبصفة عامة تفوقت دبي على كل المدن في أمريكا الشمالية، عدا نيويورك التي تصدرت القائمة، وكل المدن الآسيوية، عدا سول، والتي جاءت في المركز الثالث، وكل المدن الأوروبية عدا إزمير، فيينا، ولندن، والتي جاءت في المراكز الثاني، الرابع والخامس، على التوالي.

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