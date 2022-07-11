احتفالات وفعاليات متنوعة في بوابة الشرق مول بمناسبة عيد الأضحى

المصدر: أبوظبي- البيان

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يواصل مركز بوابة الشرق مول في أبوظبي، الاحتفال بعيد الأضحى المبارك عبر سلسلة من الفعاليات المتنوعة. وتتواصل حملة «يلا اربح» للتسوق حتى 17 يوليو، وهناك منطقة للأطفال مع الكثير من الأنشطة الترفيهية المفعمة بالمرح للزوار الصغار، وعرض السندباد ووحش البحر المسرحي للأطفال. ويستمر عرض السندباد ووحش البحر المسرحي وحكاية المغامرات الرائعة المفعمة بالموسيقى والعروض الراقصة والمرح حتى 12 يوليو، وتقدم العروض الأربعة عند الـ 5:00 والـ 6:00 والـ 8:00 والـ 9:00 مساءً، ما يضيف البهجة والسرور لزوار بوابة الشرق مول الصغار. ويستمتع الأطفال بقصة مغامرة السندباد ووحش البحر، التي تحكي قصة ليلى أجمل أميرة في العالم وحكايتها مع السندباد، البحار الشجاع صاحب أطيب قلب في العالم.

ويحظى الزوار بفرصة للمشاركة في السحب الذي سيقام في 18 يوليو على سيارة فورد إدج، بمجرد التسوق بقيمة 200 درهم من متاجر المول أو 400 درهم في كارفور، ويمكنهم أيضاً مضاعفة فرصهم للربح عند التسوق من محلات الطابق الأول. وهناك أيضاً فرص كثيرة للفوز بالعديد من الجوائز القيمة، في مسابقات ممتعة ومخصصة لمتابعي صفحات بوابة الشرق مول على مواقع التواصل الاجتماعي.

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