تنامي الإقبال على الحملات التسويقية عبر «تيك توك» في الإمارات ودول المنطقة

المصدر: دبي- البيان

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يتنامى الإقبال على الحملات التسويقية عبر «تيك توك» في الإمارات وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، التي تتكون تركيبتها السكانية من نسبة كبيرة من الشباب النشطين، الذين نشأوا وترعرعوا في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، التي طالما كانت في متناول أيديهم. خاصة وأن تطبيق «تيك توك» أصبح تطبيق الوسائط الاجتماعية الأسرع نمواً في العالم، واحتل المرتبة رقم 1 كأكثر تطبيق تحميلاً في عام 2021، وفقاً لتحليلات شركة التطبيقات App Annie.

وحسبما تشير زارناز آرليا الرئيسة التنفيذية لشؤون التسويق في (إمبليفاي) المنصة الموحدة لتجارب العملاء، فإن أكثر من 60 % من سكان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البالغ عددهم أكثر من 400 مليون نسمة، تبلغ أعمارهم 30 عاماً أو أقل. ويفضل جيل الشباب، الجيل زد، استهلاك محتويات الفيديو. وهم لا يكتفون بمجرد المشاهدة، بل يفضلون المحتوى التفاعلي كوسيلة «للتواصل» مع الآخرين. ولهذا، تطور تطبيق تيك توك ومحتواه ليصبح أداة تسويقية بارزة ومفضلة للوصول إلى المواطنين الرقميين وجيل الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث يقضي المستخدمون 80 دقيقة يومياً على التطبيق.

التجارة الاجتماعية

وتشير التقديرات إلى أن التجارة الاجتماعية سوف تمثل سوقاً عالمياً بقيمة 1.2 تريليون دولا بحلول عام 2025، لذلك حرصت تيك توك على مجاراة المنصات الأخرى لوضع موطئ قدم لها في هذا المجال. ووفقاً لتقرير تيك توك السنوي «واتس نكست تريند» الذي صدر في أوائل 2022، فإن 67 % من المستخدمين في دول مجلس التعاون أفادوا بأن تطبيق تيك توك أثّر على قراراتهم في التسوق، حتى عندما لم يكونوا يرغبون بذلك.

وذكرت زارناز آرليا أنه مع استمرار منصات التواصل الاجتماعي في التأثير الكبير على المستهلكين، فإن العلامات التجارية تجد في ذلك فرصاً أكبر لنشر منتجاتها وخدماتها، وشددت على أن الحملات التسويقية المنشورة بلا هدف لا تجدي نفعا.

حملة لسياحة أبوظبي

استخدمت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي خاصية مقاطع فيديو بأصوات شابة وعفوية للترويج لمناطق الجذب السياحي والفعاليات في أبوظبي.

حققت استراتيجية المحتوى المتنوع للدائرة نتائج ملفتة. وأصبح حساب Visit Abu Dhabi من أكثر 3 حسابات سياحية متابعة عالميا، واعتباراً من يناير 2022، حقق الحساب أكثر من 110 ملايين مشاهدة و1.9 مليون إعجاب وأكثر من 15000 تعليق.

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