شراكة لمساعدة العملاء على مواجهة التهديدات السيبرانية

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أبرمت شركة كيندريل، أكبر مزود لخدمات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وفيريتاس تكنولوجيز، شركة حلول إدارة البيانات متعددة السحابة، شراكة لمساعدة المؤسسات على حماية واستعادة بياناتها الهامة عبر البيئات متعددة السحابة.

قال كريس لوفجوي، رئيس ممارسات أمن المعلومات والمرونة لدى شركة كيندريل: نأمل من خلال هذه الشراكة أن نتمكن من مساعدة الشركات على تغيير نهجها بالكامل في مجال حماية البيانات. ونخطط للاستفادة من قيمة تقنيات فيريتاس لمساعدة المؤسسات على إدارة بياناتها باستخدام أكثر الطرق فعالية التي تمهد الطريق نحو التحول الرقمي.

وقال مايك ووكي، نائب الرئيس للتحالفات الاستراتيجية للقنوات العالمية لدى فيريتاس: تعمل الشراكة على توسيع إطار عمل خدمات وحلول المرونة السيبرانية، بما في ذلك الأمن، الاستراتيجية وإدارة المخاطر، اختبار الأمن الهجومي وإدارة الامتثال، إدارة الهوية والوصول، أمن نقطة النهاية، أمن الشبكة، أمن التطبيقات وعبء العمل، حماية البيانات والخصوصية والتحليلات، الأتمتة والتنسيق، الكشف المتقدم عن التهديدات، الاستجابة للحوادث والتحري عن أسباب حدوثها، والاسترداد بعد الحوادث السيبرانية، خدمات النسخ الاحتياطي المدارة، واستعادة النظام الأساسي الهجين ومرافق تصميم مركز البيانات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز