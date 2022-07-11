توسيع حضور «سوندر هولدنجز» في دبي

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «سوندر هولدنجز»، شركة الضيافة التي تعيد تعريف تجربة الضيوف من خلال التكنولوجيا والتصميم، توسيع حضورها في دبي مع افتتاح عقار من 401 شقة في منطقة الخليج التجاري بدبي ليكون العقار الأكبر ضمن محفظة الشركة العالمية.

وجرى تطوير المبنى المكون من 35 طابقاً من قبل شركة SAAS وستتولى سوندر عملية تشغيله. ويضم المبنى العديد من وسائل الراحة للضيوف، ومسبحاً، ومنفذاً للمأكولات والمشروبات بالإضافة إلى مركز لياقة بدنية متطور.

وينضم المبنى الجديد إلى 465 وحدةً قائمة بالفعل تديرها سوندر في موقعين آخرين تابعين لها بدبي، ما يرفع إجمالي عدد الوحدات التي تديرها الشركة في المدينة إلى 866 وحدة.

ويقع المقر الرئيسي لشركة سوندر في سان فرانسيسكو، حيث تعمل الشركة في أكثر من 35 مدينة عبر عشر دول، سبع منها في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، كما تضم محفظتها نحو 19300 وحدة في جميع أنحاء العالم حتى الربع الأول من عام 2022. وتتعاون الشركة مع مالكي العقارات لتأجير وإدارة وتشغيل الفنادق والمباني متعددة الوحدات في مواقع رئيسية. وأعلنت الشركة مؤخراً توسعها في الشرق الأوسط وأفريقيا وفي إسبانيا والمملكة المتحدة وأيرلندا.

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