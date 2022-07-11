«تريبال كريديت» تطلق خدمات تمويل متوافقة مع الشريعة في المنطقة

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت شركة «تريبال كريديت»، وهي شركة حلول مالية عالمية من منطقة وادي السيليكون في الولايات المتحدة الأمريكية، إطلاق خدمات تمويل متوافقة مع الشريعة في المنطقة عبر تعاونها مع دار المراجعة الشرعية المتخصصة في استشارات القطاع المالي الإسلامي.

وتشكل الشراكة الجديدة بين «تريبال كريديت» والدار المتخصصة في خدمات التدقيق الشرعي، والتي تتخذ من مجلس التعاون الخليجي مقراً لها، خطوة مهمة تضع شركة «تريبال» كواحدة من أوائل الشركات المستقلة والمتخصصة في تقديم حلول بطاقات الائتمان وإدارة المصاريف، بهدف تقديم خدمات ومنتجات مالية متوافقة مع الضوابط والمعايير الشرعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتسهم الشراكة الجديدة، على تعزيز حجم أعمال شركة «تريبال كريديت» وشبكة خدماتها، بالإضافة إلى إدارة النظام المالي الإسلامي لمنتجاتها بشكل استراتيجي يسهم في التكيف السريع مع احتياجات الأعمال التي تشهد تغيراً وتطوراً متسارعاً، وتقديم حلول مبتكرة تتسم بالمرونة لكافة خدماتها التمويلية وبطاقات الائتمان للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، أو الشركات الناشئة في المرحلة المقبلة. وسيمكن ذلك «تريبال كريديت» من تطوير حلول تمويل تتسم بالفعالية والكفاءة وتتوافق في الوقت نفسه مع الضوابط والمعايير الشرعية بشكل كامل، والتي ستسهم بدورها في تزويد الشركات الناشئة بالمزيد من المرونة والقدرة في التحكم بالموارد المالية.

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