تعاون بين «بتروفاك» و«هيتاشي» لدعم قطاع طاقة الرياح البحرية

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة بتروفاك لتوفير الخدمات في قطاع الطاقة، وشركة هيتاشي، العاملة في أسواق وتقنيات حلول نقل وتوزيع الكهرباء وأتمتة شبكات الطاقة، تعاونهما بهدف توفير تكامل الشبكة المشتركة والبنية التحتية المرتبطة بها، وذلك لدعم قطاع طاقة الرياح البحرية سريع النمو.

ويعتمد التعاون على التقنيات الأساسية التكميلية وخبرات كلتا الشركتين في مجال طاقة الرياح البحرية للمساهمة في خفض انبعاثات الكربون من أنظمة الطاقة وتوفير الطاقة النظيفة. ويتضمن حلول التيار المباشر عالي الجهد (HVDC)، وحلول التيار المتردد عالي الجهد (HVAC).

وقال إيلي لحود، الرئيس التنفيذي للعمليات في قسم الهندسة والبناء لدى بتروفاك: تلعب طاقة الرياح البحرية دوراً جوهرياً في عملية الانتقال إلى طاقة نظيفة مع مراعاة التكلفة، إذ نجحنا في تقديم مشاريع كبرى في هذا القطاع لأكثر من عقد من الزمن حتى الآن. وتعرف شركة هيتاشي للطاقة بتاريخها الطويل في توفير التقنيات والحلول المبتكرة عبر سلسلة قيمة شبكة الطاقة. نتطلع إلى الدمج بين الخبرات وحصيلة المعرفة التي تمتلكها كلتا الشركتين في القطاع.

تعمل بتروفاك على توسيع محفظة الطاقة المتجددة لديها، حيث أعلنت أخيراً عن منح عقود وشراكات استراتيجية لمشاريع مختلفة حول العالم في مجالات احتجاز الكربون وتخزينه، والهيدروجين، وتحويل النفايات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز