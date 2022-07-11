«ترابط» تسعى لتعزيز مكانتها في المنطقة

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «بوابة ترابط»، أكبر منصة متخصصة في توفير خدمات وحلول البنية التحتية للمصرفية المفتوحة (open banking) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والموجودة في أسواق الإمارات والبحرين والسعودية، عن تعيينات جديدة.

كانت «بوابة ترابط» اختيرت مؤخراً من قبل مركز دبي المالي العالمي، كشريك لأول مختبر للتمويل المفتوح في المنطقة. وتوفر البوابة من خلال منصتها بيئة مربحة وداعمةً لجميع الأطراف الفاعلة في المصرفية المفتوحة، ما يشمل البنوك، وشركات التكنولوجيا المالية، والهيئات التنظيمية، فضلاً عن المستفيد النهائي للمصرفية المفتوحة، المستهلك.

وتلعب «بوابة ترابط» دوراً محورياً في عملية بناء البنية التحتية لمنظومة المصرفية المفتوحة، فمن خلال استخدام الحلول الرقمية المتوافقة مع مختلف المنصات التي توفرها «بوابة ترابط»، يمكن لكلّ من المؤسسات المالية التقليدية، وشركات التكنولوجيا المالية، أن تبني تطبيقاتها الخاصة بالتوازي مع منصة «ترابط»، وتعمل على ربطها مع الجهات المعنية، لكي تقدم لعملائها خدمات الدفع الإلكتروني، والمحافظ الرقمية، والعديد من الخدمات الأخرى، بالإضافة إلى توفير بوابة موحدة، يسهل استخدامها من قبل المطورين. ومن خلال عملها بشكل وثيق مع الجهات التنظيمية، تمكن «بوابة ترابط» من الربط السلس للبيانات، ما يسمح بانتقالها بسهولة وبشكل آمن بين المصارف وشركات التكنولوجيا المالية، موفرة بذلك الدعم اللازم لقيام بيئة مالية مزدهرة، تسهم في نمو القطاع، ومقدمةً بنهاية المطاف، تجربة أفضل للمستخدم.

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