تسهيلات ائتمانية لـ«سيتا» لتعزيز الاستدامة

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة سيتا، المزود لخدمات تكنولوجيا المعلومات في قطاع النقل الجوي، توقيع اتفاقية تحصل بموجبها على تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 400 مليون دولار، ولفترة تمتد حتى 3 سنوات على الأقل، وذلك لتعزيز الاستدامة، وتطوير استراتيجيات وحلول جديدة لمواجهة تحديات قطاع النقل الجوي الحالية والمستقبلية.

وشهدت الاتفاقية مشاركةً فاقت التوقعات حيث وقعت أربعة مصارف على الاتفاقية لدعم الشركة، فضلاً عن المصارف الخمسة الشريكة لسيتا، ما يعكس الثقة الكبيرة للمستثمرين في الشركة، والتي تواصل تعزيزها من خلال ضبط التكاليف، وإدارة السيولة النقدية بكفاءة، وتعزيز الجوانب الصديقة للبيئة ضمن عملياتها.

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