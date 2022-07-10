رولز رويس تختار دبي لافتتاح أول مكتب خاص لها خارج المملكة المتحدة

المصدر: البيان

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اختارت رولز رويس موتور كارز إمارة دبي لافتتاح أول مكتب خاص لها خارج المملكة المتحدة.

سيكون هذا الموقع الجديد امتداداً لما يُعرف حول العالم بالمركز العالمي للتميّز في الصناعة الفارهة في دار رولز-رويس في جودوود، غرب ساسكس، إنجلترا.

يُعتبر المكتب الخاص في دبي الأول من مجموعة مرافق مشابهة سيتم افتتاحها في أهم العواصم حول العالم على مدى السنوات القليلة القادمة.

يتمثّل الهدف من هذه المكاتب تأمين التواصل وبناء العلاقات الوثيقة مع عملاء رولز-رويس لتعزيز سمعة ومكانة الصانع البريطاني العريق بصفته العلامة الفاخرة الأكثر اهتماماً بحاجات العملاء في العالم.

يقدّم المكتب الخاص الجديد في قلب دبي بمنطقة ون سنترال، تجربةً رائعة للعملاء الأكثر تميّزاً في منطقة الشرق الأوسط، عبر إحضار خبرات ومعارف دار رولز-رويس إلى عتبة دارهم. ويتحقّق ذلك من خلال المواد المعروضة ومستويات الضيافة التي تُعرف بها العلامة، فضلاً عن أول تعيين دائم لمصمّمة من فريق بيسبوك ومدير إبداعات العملاء خارج حدود جودوود.

يشغل هذين المنصبَين المهمين شخصان يتمتّعان بخبرة مرموقة في العمل لدى رولز-رويس. إذ تصل مصمّمة البيسبوك ميشيل لوزبي إلى دبي وفي جعبتها ثمان سنوات من العمل مع رولز-رويس، حيث سبق لها أن عملت على عدّة مشاريع شيّقة مثل فانتوم سيرينيتي محدودة الإصدار والتي خطفت أنفاس العالم عبر إضفاء بُعد جديد على مفهوم السكينة من خلال المواد والتقنيات المستخدمة. بدوره، انتقل كريس هاردي من جودوود لتولّي منصب مدير إبداعات العملاء. عمل كريس مع رولز-رويس لأكثر من خمس سنوات، وسيتولّى منصبه الجديد بكل شغف حيث سيشرف على توفير تجربة رائعة للعملاء في Private Office دبي.

وتلبيةً لرغبة العملاء، سيتم التركيز على ثلاثة برامج رئيسية في الـ Private Office، وهي برنامج كوتشبيلد الذي تمّ تحديثه مؤخراً، وبرنامج التصميم الحصري الفاخر من رولز-رويس “بيسبوك” وإمكانية الوصول إلى مجموعة Private Office المؤلفة من سيارات ذات إصدار واحد. تُعدّ هذه العروض جزءاً من استراتيجية تكاملية ترسي أسُس التعاون بين شبكة الوكلاء العالمية المتجذّرة وإطلاق Private Office العالمي في مواقع محددة حول العالم.

يقدّم Private Office في دبي ما يتجاوز تجربة صالة عرض تقليدية، حيث سيليه افتتاح عدة مكاتب مشابهة حول العالم. وفي كل لقاء تُجريه رولز-رويس مع العميل، سيتم الاطلاع على ملفّه الفريد ومجموعة تفضيلاته ورغباته وحاجاته في مجال الراحة.

يقوم فريق بيسبوك بتقييم شخصية العميل لاختيار الألوان والتصاميم التي تناسبه بعد استخلاص الأفكار من المحادثة معه وتبادل الصور وغيرها. وهكذا يتم ابتكار منتج مدروس يلائم شخصية العميل ورغباته.

علاوة على ذلك، سيبتكر Private Office خيارات أوّلية باستخدام أدوات بصريّة مصمّمة لبدء أحاديث شيّقة بمساعدة العيّنات وجلسات الإحاطة المسبقة. كما تمتاز المساحة الفاخرة في المرفق بعناصر تصميم مستوحاة من المنشأة في جودوود، كالألوان والمواد لمساعدة العملاء على ابتكار أفكار ملهِمة وسط محيط مألوف لهم.

وبعد الاتفاق على التوجّه الذي سيتم اعتماده في التصميم، تتم دعوة العملاء لمناقشة تفاصيل السيارة مباشرةً مع المهندسين والحرفيين الذين يطبّقون الأفكار على أرض الواقع في كل مرحلة من عملية التصنيع.

وسيقوم الفريق الإقليمي في كل Private Office لرولز-رويس حول العالم بتقديم السيارات شخصياً للعملاء مع كتاب يفصّل مراحل تصنيع فريق بيسبوك للسيارة المعدّة على الطلب للاحتفاظ به كتذكار. ومن شأن ذلك أن يتيح للعملاء عيش التجربة من جديد كلما أرادوا.

يقع المكتب الخاص في دبي ذا أوفيسز 4، ون سنترال ويستقبل الزوّار الآن. يمكن حجز الجلسات الخاصة عبر الوكيل المحلي.

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