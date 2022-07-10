العيد في الإمارات.. تسوّق وترفيه وسياحة

المصدر: متابعة قسمي الاقتصاد والمحليات

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تجلت في جميع إمارات الدولة مظاهر البهجة والفرح بعيد الأضحى المبارك، حيث توافد الزوار والأسر على مختلف المناطق السياحية والحدائق والشواطئ والمتنزهات الترفيهية ومراكز التسوق، كما تم تنظيم العديد من الفعاليات والعروض الترفيهية احتفالاً بهذه المناسبة.

شهدت مراكز التسوق ارتفاعاً في أعداد الزوار، واستقطبت العروض والأنشطة الترفيهية والأجواء الاحتفالية والتنزيلات المتنوعة الزوار من جميع الأعمار. واقترنت إجازة العيد هذا العام مع انطلاق «مفاجآت صيف دبي»، والتي تلعب دائماً دوراً كبيراً في إنعاش حركة التسوق عبر التحفيضات الكبيرة والعروض المذهلة وما يصاحب ذلك من فعاليات متنوعة للكبار والصغار.

وفتحت حدائق الإمارات أبوابها لاستقبال العائلات والأفراد في أول أيام العيد، حيث شهدت إقبالاً لافتاً من العائلات للتنزه والاستمتاع بالطبيعة الخضراء، مع خيارات متنوعة من المناطق والمرافق الترفيهية، لتتناسب مع خطط الزوار خلال عطلة العيد للاستمتاع بأوقاتهم مع العائلات والأصدقاء.

كذلك استحوذت الشواطئ على نصيب كبير من المحتفلين بالعيد، حيث تمثل وجهة خاصة لعشاق الرياضات البحرية والشاطئية. وتوافدت الأسر على الشواطئ لقضاء وقت ممتع وللاستمتاع بالرمال وممارسة السباحة وللاستجمام.

فعاليات دبي

ففي دبي، تقترن إجازة عيد الأضحى المبارك هذا العام مع انطلاق مفاجآت صيف دبي والتي تلعب دائماً دوراً كبيراً في إنعاش حركة التسوق عبر التخفيضات الكبيرة والعروض المذهلة، وما يصاحب ذلك من فعاليات متنوعة للكبار والصغار. أما الوجهات السياحية المتنوعة فتقوم هي الأخرى بتوفير الأجواء المناسبة التي ينتظرها الزوار خلال أيام العيد، وباتت تجمع بين التسوّق والترفيه.

وتقدم مفاجآت صيف دبي بمناسبة اليوبيل الفضي واحتفالاً بعيد الأضحى المبارك مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والعروض الترويجية والحفلات الموسيقية لإضفاء أجواء الفرح خلال أيام العيد في الفترة من 7 وحتى 17 يوليو الجاري.

وتمثل مفاجآت صيف دبي، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، من عطلة عيد الأضحى الوقت المثالي للاحتفاء مع العائلة والأصدقاء وكذلك الاستمتاع بالأنشطة والفعاليات المتنوعة وتجربة المطاعم المميزة والإقامة الفندقية والحفلات الموسيقية والعروض المسرحية.

ويمكن لسكان وزوار دبي قضاء أمتع الأوقات ضمن احتفالات «العيد في دبي - عيد الأضحى» عبر مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي سيتم تنظيمها خلال فترة العيد ومنها حفلات موسيقية يحييها عدد من الفنانين العرب والأجانب وعروض التسوق والسحوبات والجوائز، بالإضافة إلى عالم مدهش في مركز دبي التجاري العالمي وعروض ترفيهية وتراثية في مراكز التسوق وعدد من الوجهات بدبي.

وتقدم مفاجآت صيف دبي في نسختها الـ25 عروضاً مذهلة عبر أكثر من 800 علامة تجارية في 3500 متجر، حيث يمكن للمتسوقين الاستفادة من تخفيضات تتراوح ما بين 25 % إلى 75 % على منتجات لعلامات تجارية محلية وعالمية مفضلة على مدار 66 يوماً.

ومع كل يوم جديد في الفترة حتى 27 يوليو سيتعرف المتسوقون على مفاجأة جديدة كلياً من مفاجآت صيف دبي وذلك احتفالاً باليوبيل الفضي، حيث سيشهد كل يوم الإعلان عن 25 عرضاً جديداً من الساعة 10 صباحاً وحتى نفاد الكمية على جميع فئات المنتجات لدى العلامات التجارية الشهيرة في مجالات الرياضة والأزياء والجمال والمنزل والإكسسوار.

كما تتضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي العديد من العروض وفرص الفوز بالجوائز القيمة كالسيارات، بالإضافة إلى الفعاليات والأنشطة الموسيقية والترفيهية المتنوعة و«عالم مدهش» في مركز دبي التجاري العالمي وعروض المطاعم وغيرها من الأنشطة والفعاليات المميزة.

وفي تصريحات لـ«البيان»، أكد الدكتور هيثم الحاج علي، الرئيس التنفيذي لشركة «دبي لينك»، أن دبي تشكل وجهة مثالية للاحتفال بعيد الأضحى المبارك بفضل ما تتمتع به من تنوع في المعروض السياحي والترفيهي والفندقي، حيث تقدم لزوارها مجموعة واسعة ومتعددة من الوجهات السياحية والترفيهية العصرية، بالإضافة إلى مراكز التسوق التي باتت من معالم دبي الأساسية باعتبارها عاصمة التسوق على المستوى الإقليمي والعالمي، فيما تقدم الفنادق من جانبها عروضاً متنوعة تساعد الزوار على التوفير والحصول على أفضل قيمة مقابل المال خلال إقامتهم في دبي الساحرة.

من جانبه، قال نادر غوشة، مدير عام منتجع ريو في دبي، إن القطاع الفندقي في دبي يوفر خيارات متنوعة تلبي متطلبات كافة الشرائح من الزوار، مشيراً إلى أن المنتجعات والفنادق الشاطئية في دبي وجهة مثالية للعائلات خلال فترة عيد الأضحى الذي يشهد إقبالاً واسعاً على هذه الفئة من الفنادق بشكل عام.

ولفت غوشة إلى أن فعاليات مفاجآت صيف دبي تلعب دوراً محورياً في تحفيز حركة السياحة خلال موسم الصيف بما يشمل أيام عيد الأضحى، وأشاد بالدور الحيوي الذي تلعبه حملة «وجهات دبي» لدعم الموسم الصيفي، حيث تتضمن العديد من أوجه الترويج عبر مختلف وسائل الاتصال المرئية والمسموعة والمقروءة للتعريف بمناطق الجذب المهمة والفعاليات والأنشطة التي تحظى بها أجندة المدينة خلال هذا الموسم، وتهدف لاطلاع مجتمع دبي والزوار من داخل الدولة وخارجها على كل الأماكن والوجهات التي يمكن زيارتها في دبي.

وشهدت حدائق دبي ومرافقها الترفيهية إقبالاً كبيراً في أول أيام العيد من الزوار والعائلات الذين توافدوا منذ ساعات الصباح الاولى، وسط إجراءات وتدابير احترازية، لتفادي زيادة حالات الإصابة بكورونا «كوفيد-19».

وكانت بلدية دبي، ممثلة بإدارة الحدائق والمرافق الترفيهية، قد أعلنت عن استعدادها لإجازة العيد بخطة متكاملة، تضمنت أعمال التهيئة لكافة المرافق لاستقبال المتنزهين والزوار والتأكد من إجراءات الامن والسلامة ، واتخاذها جميع الإجراءات في حدائق الأحياء السكنية البالغ تعدداها 65 حديقة إضافة الى حدائق البحيرات والحدائق الكبرى (الخور ومشرف الوطنية وزعبيل والصفا والممزر)، والحديقة القرآنية، وبرواز دبي ومدينة الطفل.

وشهدت المرافق الترفيهية توافداً كبيراً على الأنشطة الرياضية والترفيهية لغايات تعزيز جاذبية الإمارة ووفقاً لتصاميم رُوعي فيها معايير الامن والسلامة، فيما تحولت الحدائق الى منصة تبث الفرح خاصة للأطفال والعائلات. وسجلت الحدائق الكبرى حضورا لافتا من المرتادين قاصدين الشواطىء.

احتفالات أبوظبي

وفي أبوظبي، تواصل توافد عشرات الآلاف من الزوار على الحدائق الـ 6 الرئيسية (منتزة خليفة – حديقة المطار – حديقة العائلة – حديقة الخالدية العامة – حديقة العاصمة – حديقة البحيرة ) والساحات والشواطئ العامة والمتمثلة في كورنيش أبوظبي وشاطئ الحديرات ومنطقة القرم، والمناطق الترفيهية في جزيرة ياس وجزيرة السعديات، حيث ساهمت الاجواء الاحتفالية المميزة التي أقيمت في الحدائق واعتدال درجات الحرارة بزيادة عدد الزوار.

وتوافد الجهور إلى تلك الحدائق والمناطق الترفيهية، منذ الصباح الباكر احتفالاً بالعيد والاستمتاع بالمساحات الخضراء وحزمة الأنشطة التي تقدمها اشهر المدن الترفيهي بجزيرة ياس، وانتظرت عائلات أخرى أوقات ما بعد الظهر لزيارة المتنزهات والاستمتاع بركوب عربات الدراجات الهوائية والمضي في جولة لا تخلو من المتعة والإثارة حول معالم الحدائق، فيما قضي الأطفال أطول فترة ممكنة في منطقة الألعاب الترفيهية التي تحتوي على مجموعة من الألعاب الحديثة. أما المراكز التجارية فقد كان لها الحصة الأكبر في جولة الزوار خلال العيد في ظل حرص المراكز التجارية على تقديم عروض تويجية كبير، إذ غصت المراكز الكبيرة في مختلف مدينة أبوظبي بالزوار.

متنزهات الشارقة

وبدأت حدائق ومتنزهات الشارقة في استقبال زوارها وفق مجموعة من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي وضعتها بلدية الشارقة لمرتادي الحدائق، بهدف تنظيم عملية دخول الزوار وتوفير بيئة سليمة لقضاء أجمل الأوقات ، كما بدأ عدد من الزوار في التوافد لتلك الحدائق. وامتلأت الحدائق المنتشرة بالأحياء في مختلف أرجاء المدينة بالزوار، منها حديقة النخيل التي تتمتع بالطابع العصري في التصميم والإنشاء وتحتوي على مناظر خلابة بمسطحاتها الخضراء وزهورها وأشجار النخيل اليانعة وخدماتها المتنوعة، حيث تتناسب هذه الخدمات مع جميع فئات المجتمع لما تضمه من أماكن للعائلات، إضافة إلى تخصيص حدائق خاصة بالنساء، وذلك من شأنه أن يجعل حدائق الشارقة بيئة حاضنة لجميع أفراد المجتمع. وشهدت حديقة النخيل حضوراً لافتاً من روادها خاصة من سكان المناطق المحيطة بها.

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