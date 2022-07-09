«تايم»: دبي لا تعرف المستحيل وترحب بالمبدعين

المصدر: دبي - سيد صالح

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وصفت مجلة «تايم» الأمريكية دبي بأنها لا تعرف المستحيل، وأن النجاح فيها متاح للجميع، كونها ترحب بجميع المبدعين في كافة المجالات، وتوفر لهم كل ما يحتاجونه من دعم.

وجاء الوصف على لسان رائدة الأعمال البيلاروسية، ناتاليا شوستوفا، التي تمتلك عملاً تجارياً ناجحاً لتنسيق الزهور في دبي.

وأجرت «تايم» مقابلة مع شوستوفا ضمن سلسلة الحلقات التلفزيونية التي تجريها المجلة بعنوان «الوجهة دبي»، مع عدد من نماذج رواد الأعمال الناجحين في دبي، وتبثها عبر موقع «يوتيوب».

وقالت شوستوفا: «عندما أتحدث عن نفسي كامرأة وكرائدة أعمال في دبي، أشعر أنه لا يوجد مستحيل في هذه المدينة، فلقد غيرت مهنتي يميناً ويساراً، ولكني لست الوحيدة التي فعلت ذلك. إنني محامية سابقة استطاعت أن تغير عملها الأصلي وتقتحم عالم الموضة».

وأضافت شوستوفا: «الموضة شيء تعلقت به منذ نعومة أظفاري، وصرت شغوفة به وكنت أشعر أنني أستطيع التألق في كافة فروعه، ومارسته من خلال فرع تنسيق الزهور».

واختتمت شوستوفا حديثها بالإشارة إلى دبي، فقالت: «دبي مدينة ترحب بالجميع، أياً ما كانت هواياتهم ومجالات إبداعاتهم، الإبداع الفني، التعبير الإبداعي، الموسيقي، وأي شخص يمكنه أن يكون مبدعاً فسيجد نفسه محل ترحيب هنا. وربما لهذا السبب تحديداً أجد دعماً وفيراً في دبي، ذلك أني أعمل في مجال ربما ليس ضرورياً للجميع، وإنما هو ضروري لهذه الدولة، ألا وهو الإبداع».

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