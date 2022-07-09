دبي بين أكثر المدن جذباً للمستثمرين

المصدر: دبي- سيد صالح

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ذكر موقع «ديجيتال جورنال» الشبكي الكندي أن دبي تُعد واحدة من أكثر المدن جذباً للمستثمرين على مستوى العالم، واستعرض الأسباب التي جعلت دبي تنال هذه المكانة، وذلك في تقرير نشره الموقع بعنوان «لماذا تُعد دبي المدينة الأكثر جذباً للمستثمرين؟».

وأوضح التقرير أن دبي تضم في الوقت الحالي عدداً هائلاً من الوافدين الذين يعيشون ويعملون فيها، أو يمتلكون فيها شركات خاصة بهم. وأضاف التقرير أن قيادة الإمارات بصفة عامة كانت من أقوى القيادات على مستوى العالم في التعامل مع جائحة «كوفيد 19»، ما أتاح لسكان الدولة وزوارها على السواء التمتع بأعلى درجات السلامة، الأمان والوقاية في ذروة تفشي الجائحة.

وسرد التقرير الأسباب التي تجعل المستثمرين الأجانب يضعون دبي في مقدمة خياراتهم، عندما يبحثون عن وجهة للاستثمار، فذكر أن الأسباب هي:

الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تنعم به الإمارات عموماً وينعكس بوضوح في دبي، السهولة الشديدة التي تتسم بها إجراءات تسجيل الشركات في دبي، وهو تحديداً السبب الذي تكرر ذكره كثيراً على ألسنة المستثمرين الأجانب عندما سُئلوا عن سبب تفضيلهم لدبي، وفرة الصناعات والمجالات المُتاحة للاستثمار في دبي أمام المستثمرين الأجانب، وأيضاً رواد الأعمال الراغبين في القدوم إلى الإمارة لبدء نشاطهم فيها، وكون دبي واحدة من أغنى مدن العالم وتتيح لقاطنيها مستويات معيشية متميزة تُعد من أعلى مستويات جودة المعيشة عالمياً، وكونها أيضاً المركز التجاري الرئيسي في منطقة الخليج العربي، وأيضاً منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب ما تتمتع به دبي من بنية تحتية عصرية فائقة التطور تُعد من ضمن الأكثر إبهاراً على مستوى العالم، فيما يتعلق بجودة الطرق والمواصلات تحديداً.

وتابع التقرير موضحاً أن الأسباب تتضمن أيضاً تعدد المناطق الحُرة في دبي، وأيضاً عدم فرض ضرائب على الدخل في دبي، وسهولة تحويل الأرباح الشخصية من دبي إلى أي منطقة أخرى في العالم في أي وقت ومن دون ضرائب.

وأسهب التقرير في وصف أفضل الفرص الاستثمارية المُتاحة في دبي، فذكر أنها متنوعة وتشمل العديد من القطاعات، إلا أن قطاعات العقارات، الخدمات المالية والمصرفية، والتقنية تُعد من أبرز القطاعات. وأكثرها زُخراً بالفرص الاستثمارية.

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