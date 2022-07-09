100 % نمواً متوقعاً لمواقع التجارة الإلكترونية في الإمارات بحلول 2025

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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توقع حيدر نظام، رئيس شركة زوهو Zoho في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نمو عدد مواقع التجارة الإلكترونية النشطة التي تتخذ من الإمارات مقراً لها من حوالي 50 ألفاً إلى 100 ألف موقع نشط خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة أي بنسبة 100%، مشيراً إلى أن الأزياء والمستلزمات المنزلية والأثاث المنزلي والأطعمة والمشروبات والالكترونيات، ستمثل القطاعات الأسرع نمواً في هذا المجال.

وأوضح أن انتشار التجارة الالكترونية سيعتمد على تبني استراتيجيات أفضل لإدارة سلسلة الإمداد، التي تشكل عاملاً هاماً لدفع نجاح متاجر التجارة الالكترونية. وتتوقع بيانات عن مؤسسة «ستاتيستا» البحثية أن يبلغ حجم سوق التجارة الالكترونية في الإمارات 17 مليار دولار، لا سيما أن نسبة انتشار الانترنت في الدولة تصل إلى أكثر من 95%، فيما تواصل الشركات الأصغر حجماً سعيها لخفض تكاليف تأسيس نشاط تجاري وإدارة العمليات التشغيلية عبر الاستثمار بحلول ميسورة التكلفة مثلاً أو اختيار العمل عبر الانترنت فقط، وهو ما سيؤدي إلى زيادة في الطلب على منصات إنشاء مواقع للتجارة الإلكترونية.

وقال نظام في تصريحات خاصة لـ«البيان»: قبل تفشي وباء كورونا كان نمو مواقع التجارة الالكترونية فيما بين الشركات B2B أبطأ مقارنة مع مواقع التجارة الالكترونية بين الشركات والمستهلكين B2C، مضيفاً إنه على الرغم من أنه لا توجد أرقام معلنة بصورة رسمية بهذا الخصوص، إلا أن الوباء غيّر ذلك. وأضاف: «بالمقارنة مع التجارة الالكترونية بين الشركات والمستهلكين B2C، تتميز التجارة الالكترونية فيما بين الشركات بالقدرة على النمو بمعدل الضعفين ونصف الضعف. وهذا النمو مدعوم بالحاجة لتحفيز المشتريات عبر الانترنت والاستثمار المتواصل في أسواق التجارة الالكترونية فيما بين الشركات من جانب الحكومة. وبناء على ذلك، تعتبر التحديات المرتبطة بالمعاملات أكثر تعقيداً في مجال التجارة الإلكترونية فيما بين الأعمال B2B، كما أنها ستستغرق وقتاً أطول قبل أن تصبح أكثر بروزاً».

وحول توقعاته لأداء سوق التجارة الإلكترونية في الدولة، قال نظام: «يواكب قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات أسواق التجارة الالكترونية الرائدة على الصعيد العالمي. ومنذ بدء وباء كوفيد 19، شهدت الإمارات نقلة نوعية على صعيد إدارة العمليات التشغيلية للشركات وتوقعات المستهلكين. ومن المتوقع أن يسجل القطاع زيادة تقرب من 55 % بحلول العام 2025. وهذا النمو الذي يشهده القطاع بالدولة مدفوع إلى حد كبير بالتغلغل غير المسبوق للانترنت، الذي تبلغ نسبته حالياً 96%».

محركات السوق

ولفت نظام إلى أن الدور التشريعي الرائد لحكومة الإمارات في تنظيم المنظومة الإيكولوجية وإصدار قوانين من شأنها أن تعزز الثقة بين البائعين والمشترين هو من أهم محركات سوق التجارة الإلكترونية في هذه الآونة. وقال إنه مع افتتاح منطقة دبي كوميرسيتي، التي تعد أول منطقة حرة متخصصة بقطاع التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، فقد أصبحت عملية إنشاء متجر للتجارة الإلكترونية أسهل بكثير من أي وقت مضى».

تعريب المواقع

وذكر أن نمو توطين وتعريب العلامات التجارية يزيد كذلك من تبني التجارة الالكترونية موضحاً أنه كلما زاد توافر منصات التجارة الالكترونية العربية، زاد عدد المستهلكين الذين سيثقون بشركات التجزئة عبر الانترنت. ومن الأمثلة على توطين مواقع التجارة الالكترونية قدرة شركات التجزئة عبر الانترنت على تقديم خيارات دفع محلية تتناسب مع تفضيلات المستهلكين.

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