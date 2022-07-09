شركات من الإمارات ومصر وتركيا تفوز بجوائز برنامج لرواد الأعمال

المصدر: دبي- البيان

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تم الإعلان عن الفائزين في برنامج C3 لتسريع التأثير – لرواد الأعمال المدعوم من إتش إس بي سي، وذلك بعد الجولة النهائية من العروض التقديمية للشركات في المقر الرئيسي لبنك HSBC الإمارات في دبي.

وجاءت شركة بلايند لوك من تركيا، التي تعمل على توفير الدعم للأشخاص الذين من ذوي الإعاقات البصرية من خلال تطوير تقنيات رسم الخرائط الصوتية، لتحل في المرتبة الأولى، بينما جاءت شركة هومبورت ووتر سوليوشنز من الإمارات، التي تطور تقنيات توفير مصادر المياه الطبيعية المتجددة للزراعة والاستجمام والأعمال الصناعية، لتحل في المرتبة الثانية، في حين جاءت آي سكوول من مصر، وهي منصة ترميز لتقينات التعليم للأطفال، لتحل في المرتبة الثالثة.

وبالنظر إلى جودة وابتكار العروض التقديمية المقدمة من قبل جميع الشركات الثمانية المتأهلة للتصفيات النهائية، قررت لجنة التحكيم إضافة جائزة للمركز الرابع، والتي فاز بها شركة مانهات ومقرها الإمارات، والتي تركز على توفير تقنيات التحلية الطبيعية للمياه في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

وشملت قائمة المرشحين النهائيين الثمانية بلايند لوك وسي واليت وفورتي جارد و هومبورت ووتر سوليوشينز وآي سكول ومنهاة ومونكيبوكس وون موتو، والتي حضرت حفل تسليم الجوائز لتقديم عروضها النهائية أمام لجنة تحكيم تتألف من كبار ممثلي شركاء البرنامج.

كما تم منح الفائزين جوائز نقدية تقديرية من إتش إس بي سي لاستخدامها في تسريع نموها. كما يحصل الفائزون على الدعم الاستشاري المجاني من قبل بين أند كومباني، وهي شركة للاستشارات الإدارية وكذلك دعم قانوني مجاني من شركة التميمي ومشاركوه. وقدمت الشركتان دعماً كبيراً لبرنامج تسريع التأثير، بما في ذلك المشاركة في الحكم على الفائزين، وتقديم الاستشاريين للمشورة للمشاركين خلال محاكاة اجتماعات مجلس الإدارة.

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