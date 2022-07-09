«أوميغا» تكشف عن مجموعة 2022 في «دبي مول»

المصدر: دبي ــ البيان

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كشفت أوميغا مؤخراً عن مجموعة 2022 الجديدة من ساعاتها ضمن تشكيلةٍ من الألوان والمواد لخبراء الساعات في بوتيك أوميغا في دبي مول. وتتضمن المجموعة الجديدة ساعة سي ماستر ألترا ديب مع إصدار نسخة 2022 منها والتي شهدت إصدار 7 طُرُزٍ جديدة من مجموعة الترا ديب. وبمقاومةٍ للماء حتى 20000 قدم، يتصدر مجموعةَ الـ45.5 متراً إصدارٌ جريء مصنوع من الزجاج الرملي والتيتانيوم المشغول من الدرجة 5.

كما ظهرت ساعة سي ماستر بروفيشنال دايفر 300 مجدداً في مجموعة 2022 إلا أنها كانت هذه المرة أكثر جرأةً مما سبق. كما تميزت ساعة سي ماستر دايفر 300م الجديدة والجميلة ذات قرص السيراميك الأخضر المصقول. وتتمحور طُرُز سي ماستر أكوا تيرا من مجموعة 2022 حول الألوان مع مجموعةٍ من ألوان الأقراص الجديدة التي تتابع ركب الانتقال السلس من أكوا إلى تيرا.

وبعد إطلاقها لأول مرة عام 1952 ثم إعادة تصميمها بصورةٍ رائعة عام 1982، واصلت مجموعة كونستيليشن تألقها بمزيدٍ من البريق في المجموعة التي عُرضت عام 2022. ومن بين الطُّرُز الجديدة، تبرز ساعة كونستيليشن قياس 41 مم لتكون نجمة العرض.

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