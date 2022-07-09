طرح حل تكافل صحي للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

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تعاونت الشركة الإسلامية للتأمين («سلامة»)، و«بيزات»، وهي شركة مقرها في دولة الإمارات، تقدم منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية وكشوف الرواتب ومزايا الموظفين. ويهدف هذا التعاون إلى تزويد حلول التكافل الصحي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.

ويأتي قرار توفير هذه الحلول عقب تحليل شامل للسوق أجرته «بيزات» و«سلامة» لتحديد ومعالجة التحديات الرئيسية التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة مع حلول التكافل التقليدية. وتكمن أبرز هذه التحديات في الحاجة إلى إزالة العقبات أثناء عملية التأمين التي عادة ما تواجه أقسام الموارد البشرية ذات الإمكانيات المحدودة في هذه الشركات، بدءاً من تحديد سعر بوليصة التأمين وانتهاءً بتفعيل البوليصة. وبموجب اتفاقية الشراكة هذه، سيتم إطلاق مجموعة من حلول التكافل الصحي للشركات الصغيرة والمتوسطة لتزويد موظفيهم بتغطية تأمين صحي شاملة.

وقال فاهم الشحي، الرئيس التنفيذي لشركة سلامة: هذه الشراكة يمكن أن تولد أوجه تعاون كبيرة من شأنها أن تعود بمنافع كثيرة على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنظومة الشركات الناشئة المزدهرة. كما أن توفير تغطية تأمين صحي رقمية شاملة تتسم بأنها ذات جودة عالية وتلائم المتطلبات الخاصة بكل شركة، سيمكن الشركات الصغيرة من تلبية احتياجات الرعاية الصحية لموظفيها، بالإضافة إلى تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي في دولة الإمارات.

وقال طلال بياع، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ «بيزات»: «يمثل طرح منتج التأمين خطوة منطقية نحو بلوغ هدفنا المتمثل في جعل بيزات منصة واحدة تغطي كامل احتياجات العملاء؛ من الموارد البشرية وكشوف الرواتب وإدارة الأداء ومزايا الموظفين. كما أن هذا المنتج مصمم خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفريدة للشركات التي تضم ما بين 15 إلى 150 موظفاً. ولا تقتصر ميزة هذا المنتج على توفير أسعار أكثر تنافسية للشركات وحسب، وإنما يمنح موظفيها القدرة على تلبية احتياجاتهم التأمينية بأنفسهم باستخدام تطبيق بيزات «Bayzat»، وبالتالي يساهم في تقليل أعباء العمل على فرق الموارد البشرية، وتعزيز تجربة الموظف».

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