«دو» تطلق عروضاً حصرية لعملائها في عيد الأضحى

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة عن مجموعة من العروض الحصرية بمناسبة عيد الأضحى لعملائها من مشتركي الدفع المسبق والآجل، حيث تهدف الشركة من خلال هذه المبادرة إلى تمكين مختلف فئات عملائها من التواصل بكل سلاسة وراحة مع أحبائهم خلال هذه المناسبة الخاصة.

وتقدم دو لعملاء الدفع المسبق خصماً 50٪ على باقة Flexi مسبقة الدفع التي تبدأ من 99 درهماً شهرياً لتصبح بعد الخصم 49.5 درهماً شهرياً، ما يتيح لهم الاستمتاع بمكالمات صوت وفيديو مجانية وغير محدودة عبر الإنترنت، للتواصل مع أحبائهم وأصدقائهم ومعايدتهم في العيد. كما يحصل العملاء على سماعات لينوفو لاسلكية مجانية عند اشتراكهم في الباقات من خلال موقع دو.

وتتيح دو لعملاء الدفع الآجل إمكانية الحصول على ما يصل إلى 3 أضعاف رصيد بيانات التجوال على باقات دو للتجوال خلال سفرهم إلى الخارج، وذلك كجزء من عرض التجوال الصيفي للعيد. ويمكن لعملاء الدفع الآجل أيضاً الاستفادة من باقات Power Unlimited للبيانات المحلية الجديدة التي توفر بيانات محلية غير محدودة أو بيانات محلية من دون توقف بالإضافة إلى مزايا رائعة تبدأ من 300 درهم.

ويمكن لعملاء خدمات الاتصال المنزلي الاستفادة من عرض الاتصال اللاسلكي بتقنية الجيل الخامس إلى جانب العديد من المزايا الأخرى خلال فترة العيد.

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