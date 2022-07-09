«فيميل فيوجن»: حضور كبير لرائدات الأعمال في الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

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أكدت جينيفر بلاندوس، الرئيس التنفيذي، لشركة فيميل فيوجن أن السنوات الأخيرة شهدت تطوراً كبيراً وتحوّلاً مشجعاً في تركيبة الشركات في الإمارات، وتواصل قيادة الإمارات دعم وتمكين الشركات التي تؤسسها النساء. كما أن هناك مجالس أعمال تم إنشاؤها خصيصاً لرائدات الأعمال في كل إمارة للوصول إلى الدعم والإرشاد والتوجيه عند الحاجة.

وعلى الصعيد العالمي، تمثّل الشركات المملوكة للنساء نصف الشركات المسجلة؛ ومع ذلك، فإنها لا تحصل إلا على حوالي 1 ـ 2% من العقود. ووفقاً لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2021، سيستغرق الأمر 135.6 عاماً لسد الفجوة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم إذا استمر المسار الحالي في نمو رائدات الأعمال.

وأشارت بلاندوس إلى أنه لكي تنتقل هذه الفئة المهمة من المجتمع بأعمالها إلى المستوى التالي، هناك الكثير من الحواجز المجتمعية التي يجب التغلب عليها. تشمل بعض العوائق المشتركة التي تواجهها النساء عدم الحصول على التوجيه أو الإرشاد الصحيح، القيود المضاعفة التي يضعها المجتمع في وجه تطلعات النساء وطموحاتهن، الخوف من الفشل العلني، الشعور بالذنب حيال أي تأثير سلبي على العلاقات العائلية والعلاقات مع الأصدقاء، الشعور الغامر بأهمية إدارة الكثير من المسؤوليات الأخرى في الحياة، قلة مصادر الاستثمار، وعدم وجود قدوة يُحتذى بها.

وقالت إنه بعد قرون من اعتبار النساء مواطنات من الدرجة الثانية، بدأت النساء في جميع أنحاء العالم باغتنام الفرص السانحة للابتعاد عن الصور النمطية والمعايير التي أعاقتهن على مر العصور. تشمل الطرق التي يمكن للنساء من خلالها تحقيق النمو الشخصي والتطوير المهني ووضع تدابير فاعلة لإحداث التغيير المجتمعي خلق بيئات داعمة لمساعدتهن في الاستفادة من تجاربهن وخبراتهن ووضع خطط للتقدم والتطور. تعمل مجموعات الدعم والشبكات، مثل «فيميل فيوجن»، على تمكين النساء ذوات التفكير المماثل بهدف تعزيز نمو المرأة كفرد مهم في المجتمع ككل، وفي مجتمع الأعمال خاصة، بالإضافة إلى مناقشة الحلول الممكنة للعقبات التي تواجههن وتحدّ من إمكانياتهن كأدوات جوهرية لإحداث التغيير المجتمعي المنشود.

وتنظم «فيميل فيوجن» العديد من فعاليات التواصل، وتقدم دروساً ومحاضرات رئيسية لتزويدهن بالأدوات والتقنيات والثقة لتحويل أحلامهن إلى حقيقة؛ وكذلك توفير مكتبة رقمية تحتوي على معلومات حول إدارة الأعمال التجارية في الإمارات.

أدوات ووسائل

تؤمن «فيميل فيوجن» بضرورة تزويد كل امرأة بالأدوات والوسائل اللازمة لتحقيق إمكاناتها. أطلقنا مؤخراً أول دليل أعمال من نوعه في المنطقة يضم بين صفحاته الشركات النسائية التي تم التحقق منها والتي تعمل بشكل قانوني في الإمارات .

وجاء إنشاء دليل الأعمال بهدف توفير فرصة للشركات المملوكة للنساء للظهور على الساحة، وتسهيل قدرة العملاء من الوصول لها واكتشافها، ومن ثم دعم نموها وازدهارها. و يقدّم الدليل نوعين من القوائم للشركات الراغبة في إدراج أسمائها: قائمة مميزة وقائمة أساسية.

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