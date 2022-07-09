إطلاق عرض «تسوق واربح» في «أرابيان سنتر»

المصدر: دبي- البيان

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ينظّم أرابيان سنتر مول، بالتعاون مع مجموعة مراكز التسوق في دبي، عرض تسوق واربح لمدة شهرين خلال فعاليات مفاجآت صيف دبي، التي ستقام في الفترة لغاية 4 سبتمبر.

وضمن فعاليات الاحتفال بعيد الأضحى المبارك ولغاية آخر أيام العيد، يحصل المتسوقون على فرصة إضافية للفوز بعيدية نقدية بقيمة 3.000 درهم و5.000 درهم و 10.000 درهم. حيث سيتمكن 46 رابحاً من الفوز بجوائز نقدية يبلغ مجموعها 200.000 درهم عند التسوق بقيمة 100 درهم.

تضيف عطلة التسوق بسعر الكلفة في الفترة من 12 إلى 14 أغسطس، المزيد من الحماس والروعة للتسوق حيث تنطلق عروض تسوق بخصومات تصل حتى 80%، ويحصل المتسوقون على فرصة للفوز بقسائم تسوق تصل قيمتها الإجمالية إلى 50.000 درهم عند التسوق بقيمة 100 درهم، وسيكون 25 رابحاً على موعد مع فرصة للفوز بقسائم تسوق بقيمة 1.000 درهم لكل منهم، فيما يحصل الفائز بالجائزة الكبرى على قسائم تسوق بقيمة 25.000 درهم.

وخلال موسم العودة إلى المدرسة من 8 أغسطس ولغاية 4 سبتمبر، سيتمكن المتسوقون المشاركة في عرض «أنفق واربح» والحصول على فرص للمشاركة في السحب الرقمي عند التسوق بقيمة 100 درهم أو أكثر. سيربح 17 رابحاً محظوظاً جوائز نقدية تبلغ قيمتها الإجمالية 100.000 درهم.

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