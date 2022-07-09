«فستيفال بلازا» يطلق مجموعة من الأنشطة الترفيهية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن فستيفال بلازا، أحد مراكز التسوق التابعة لمجموعة الفطيم، عن تقديم مجموعة من الأنشطة الترفيهية الصيفية، والتي توفر للزوار أجواء المتعة والاسترخاء بعيداً عن حر الصيف، وتتيح لهم تجديد الطاقة والحيوية برفقة الأصدقاء من خلال مساحة شيل أوت المخصصة للاسترخاء.

وتم إطلاق باقة من العروض المميزة للأطفال واليافعين والكبار. كما يحظى روّاد فستيفال بلازا بفرص للفوز بجوائز رائعة من خلال عروض استبدال النقاط ابتداءً من 1 يوليو ولغاية 28 أغسطس.

ويشكّل فستيفال بلازا مول خياراً مثالياً للعائلات بفضل ركن المطاعم الغني بأبرز خيارات الطعام، إلى جانب الألعاب اللوحية التقليدية وكرة القدم الطاولة والبلياردو والتنس وغيرها الكثير. ويتيح المركز التجاري دخولاً مجانياً إلى مساحة شيل أوت التي توفر العديد من الألعاب ضمن أجواءٍ من المتعة والتنافس مع الأصدقاء. كما تحتضن الوجهة الكثير من مجسمات الألعاب مثل قطع الشطرنج العملاقة ولعبة الكلمات المتقاطعة بالحجم الكبير.

ويُمكن للزوّار الاستمتاع بمفاجآت صيف دبي من خلال عرض استبدل واربح الذي تقدّمه الوجهة، ويتيح استبدال النقاط لدى المتاجر المشاركة باستخدام تطبيق مكافآت فستيفال والدخول تلقائياً في السحوبات للفوز ببطاقات هدايا تصل قيمتها إلى ألف درهم أسبوعياً بما يعادل 8 آلاف درهم على مدار العرض، ما يجعل الوجهة الخيار الأفضل للاستمتاع بفصل الصيف.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز