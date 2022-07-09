147 ألف مستفيد من فعالية «اعط واحصد 2022» لغرفة دبي

المصدر: دبي - البيان

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اختتم مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة دبي أخيراً فعالية «اعط واحصد 2022»، وذلك تماشياً مع جهود الغرفة لتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية في الإمارة، وفي إطار فعاليات برنامجها «Engage دبي» لدعم التطوع في النشاطات المجتمعية.

وتندرج هذه المبادرة التي تقام للعام الثاني عشر على التوالي ضمن جهود برنامج «Engage دبي» وقد شهدت نسخة هذه السنة مشاركة أكثر من 4.800 موظف متطوع يمثلون 68 شركة في دبي قضوا أكثر من 17.460 ساعة تطوعية، استفاد منها 147 ألف مستفيد، لتكون هذه الفعالية الأكبر في تاريخ البرنامج.

وتهدف هذه الفعالية إلى دعم برامج ومشاريع تطوعية لحوالي 26 شريكاً من مؤسسات المجتمع و42 عضواً من الشركات، حيث شملت المشاريع والبرامج التي تطوع الموظفون للمشاركة فيها لهذا العام حوالي 95 مشروعاً وشملت تنظيم حملات جمع التبرعات مثل الكتب والقرطاسية والملابس والأثاث، وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية والأوراق والبلاستيك والمعادن، وتوفير الوجبات ومستلزمات النظافة لعمال البناء والمشاريع العقارية والأسر المتعففة، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية وورش عمل بالتعاون مع مختلف المدارس والجامعات في الدولة.

وأكد الدكتور بلعيد رتاب، رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي أن فعالية «اعط واحصد» لهذا العام شهدت إقبالاً شديداً من مجتمع بيئة الأعمال في دبي، حيث عكست المشاركة عكس الاهتمام القوي والوعي المتزايد من قبل الشركات بأهمية التطوع المؤسسي، لافتاً إلى أن هذه الفعالية السنوية تعتبر منصة مثالية للشركات وموظفيها لتطبيق مفهوم العطاء المجتمعي وتعزيز تأثيرهم في مجتمعهم وتعزيز مهارات الموظفين وصقلها.

وأضاف أن الغرفة قامت خلال هذه الفعالية التطوعية بتقديم أكثر من 24.100 كيلوغرام من المساعدات الإنسانية، مثل توزيع الأرز والقرطاسية والملابس، وجمع أكثر من 5.100 كيلوغرامات من النفايات الإلكترونية والمواد القابلة لإعادة التدوير، بالإضافة إلى توزيع أكثر من 47.900 وجبة للمحتاجين والأسر المتعففة في الدولة، مشيراً كذلك إلى أنه تم زراعة أكثر من 300 شجرة خلال شهر الفعالية.

حملات

شملت الفعالية تنظيم حملات جمع التبرعات مثل الكتب والقرطاسية والملابس والأثاث، وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية والأوراق والبلاستيك والمعادن، وتوفير الوجبات ومستلزمات النظافة لعمال البناء والمشاريع العقارية والأسر المتعففة، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية وورش عمل بالتعاون مع مختلف المدارس والجامعات في الدولة.

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