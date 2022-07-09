عروض لعيد الأضحى بمتاجر لولو

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت متاجر لولو عن عروض وصفقات لعيد الأضحى المبارك والتي تأتي في أول موسم عطلات صيفية بعد تجاوز الجائحة. وتتوفر أمام المتسوقين في الفترة حتى 13 يوليو جميع مستلزمات العطلة الطويلة بداية من السلع التموينية المفضلة إلى الشوكولاته الفاخرة، المنتجات الطازجة، الإلكترونيات، الأجهزة المنزلية، العطور، مستحضرات التجميل، الأزياء وغيرها الكثير بأسعار خاصة في جميع متاجر لولو بالإمارات وعبر الإنترنت على .luluhypermarket.com

وقال أشرف علي موسليام، الرئيس التنفيذي لمجموعة لولو العالمية: تتمنى لولو هايبر ماركت لجميع عملائها قضاء أجمل الأوقات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الذي يشهد عودة العالم إلى «الوضع الطبيعي الجديد» بعد انتهاء الوباء. ولمن يسافرون إلى مواطنهم أو يسافرون إلى وجهات جديدة لقضاء العطلات، تتوفر مجموعة من مستلزمات العطلات الضرورية والهدايا المناسبة للأحباء وكذلك هدايا الأعياد، وقد عملت مجموعتنا بكل جهد في جميع أنحاء العالم لاختيار أفضل المنتجات وقمنا بتجميعها بأفضل الأسعار حتى يتمكن الجميع من الاستمتاع بهذا الموسم الجديد من الاحتفالات والسفر.

ويجد الراغبون في السفر خلال موسم العيد والعطلات جميع مستلزماتهم . وتتوفر ضمن صفقات عيد الأضحى أحدث التشكيلات العصرية للأزياء، التي تناسب العيد والعطلات، بالإضافة إلى توفر تشكيلة الملبوسات التقليدية المميزة، ويستفيد عملاء اللولو من العرض المميز «اشتر 2 واحصل على 1 مجاناً».

وجعلت لولو التهادي أمراً سهلاً عبر بطاقات التسوق لولو شوبن جفت التي صممت خصيصاً لعيد الأضحى المبارك، وتتوفر في عدة فئات نقدية تناسب الجميع: 100 درهم، 250 درهماً و500 درهم.

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