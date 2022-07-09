«هوتباك» تواصل التوسع في دول مجلس التعاون الخليجي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «هوتباك»، الشركة المتخصصة في حلول تغليف المواد الغذائية، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، افتتاح صالة عرض جديدة في صلالة. وتأتي صالة العرض الجديدة، التي تعد الثانية للشركة في سلطنة عمان، في إطار خطتها الاستراتيجية لزيادة بصمتها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

قال بي بي زين الدين: «تمثل صالة العرض توسعاً كبيراً لعمليات هوتباك في السوق العمانية. ومن خلال هذا المعرض، نتوقع زيادة حصتنا السوقية في سلطنة عمان ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي».

وأضاف: «تتركز معظم عملياتنا التصنيعية حتى الآن في دولة الإمارات. ومع افتتاح صالة العرض الجديدة في صلالة، إلى جانب مصنع في صحار، نسعى إلى توسيع نطاق عملياتنا التشغيلية على امتداد منطقة الشرق الأوسط. وسيمكننا هذا من تقليص تكاليف الشحن، وخفض الزمن اللازم للتوصيل للموزعين المحليين وزيادة قدراتنا الإنتاجية». ويرتفع العدد الإجمالي لمعارض هوتباك إلى 44 معرضاً في منطقة الشرق الأوسط. جدير بالذكر أن «هوتباك» أعلنت أيضاً عن خطط لتوسيع نطاق منشآتها التصنيعية ومعارضها للبيع بالتجزئة إلى أسواق أخرى في المنطقة، وذلك كجزء من تركيزها على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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