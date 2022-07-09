حملة ترويجية كبرى بدبي آوتليت مول خلال صيف دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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أطلق دبي آوتليت مول، حملة ترويجية كبرى خلال مفاجآت صيف دبي، حيث سيتمكن المتسوقون من ربح جوائز كبرى خلال الحملة التي تتواصل لمدة 9 أسابيع مع خصومات تصل إلى 90%.

كما يحصل المتسوقون عند زيارتهم دبي آوتليت مول حتى ثالث أيام عيد الأضحى على فرصة لربح جوائز ضخمة عبر حملتين مختلفتين، فخلال مفاجآت صيف دبي، سيتاح للمتسوقين عند التسوق بقيمة 100 درهم فرصة للمشاركة في السحب للفوز بسيارة نيسان «إكس تيرا» الجديدة كلياً.

كما يمكن للزوار التسوق من أكثر من 1,200 علامة تجارية خلال فترة العيد ومن 1 يوليو ولغاية ثالث أيام العيد، ويمكن للعائلات الاستمتاع بالعديد من الأنشطة العائلية والتسوق من متاجر أزياء الأطفال التي تحمل أروع العلامات التجارية العالمية. إضافة إلى ذلك يمكن للمتسوقين الذين ينفقون 100 درهم أو 250 درهماً أو 350 درهماً الدخول في السحب للفوز بجوائز نقدية يصل مجموعها إلى 200 ألف درهم.

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