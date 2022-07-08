301 ألف حاج نقلتهم "الاتحاد للطيران" منذ 2007

المصدر: وام

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نقلت " الاتحاد للطيران" ما يقرب من 301 ألف حاج بين أبوظبي و المملكة العربية السعودية لأداء شعائر الحج منذ عام 2007.

وقال شعيب النجار مدير عمليات "الاتحاد للطيران" في مطار أبوظبي الدولي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن الناقلة شغلت خلال الفترة من 2010 و2022 نحو 72 رحلة اضافية غير مجدولة بين أبوظبي وجدة لنقل حجاج بيت الله للأراضي المقدسة.

و أوضح أن الناقلة تشغل طائراتها من طراز "بوينغ 787" و"إيرباص 320" لوجهاتها الأربع في المملكة العربية السعودية و التي تضم الدمام والرياض وجدة والمدينة المنورة، مشيراً إلى أن "الاتحاد للطيران" شغلت 4 رحلات إضافية للتيسير على ضيوف الرحمن خلال العام الجاري.

ونوه إلى أن "الاتحاد للطيران" استعدت بشكل كامل لمواجهة زيادة الطلب العالمية على السفر وتوقع استقبال أكثر من 2.7 مليون مسافر خلال فترة الصيف، مشيراً إلى أن موسم الحج تزامن مع الموسم الصيفي ما تطلب مضاعفة الاستعدادات لاستقبال المسافرين لأغراض مختلفة بما فيهم الحجاج.

و أشار إلى أن "الاتحاد للطيران" عملت بشكل فعال على تعزيز تجربة الحجاج منذ لحظة مغادرتهم أرض الإمارات وحتى عودتهم سالمين، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية بالدولة وتم توفير طائرات إضافية لنقل الحجاج، وتجهيز منافذ إضافية لإتمام إجراءات السفر، وزيادة أعداد الموظفين لاستقبال الضيوف وتوجيهم وتخليص إجراءات سفرهم.

و تسير "الاتحاد للطيران" نحو 51 رحلة أسبوعية إلى 4 وجهات في المملكة العربية السعودية، بواقع 16 رحلة أسبوعية إلى الدمام، و16 رحلة أسبوعية إلى الرياض، و15 رحلة أسبوعية إلى جدة و4 رحلات أسبوعية إلى المدينة المنورة.

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