عقارات دبي تعيش أوقاتاً رائعة

المصدر: دبي - سيد صالح

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية في تقرير أن سوق العقارات في دبي تعيش حالياً أوقاتاً رائعة. ووصف التقرير سوق العقارات في دبي بأنها «الأنشط منذ سنوات».

واستند التقرير في شرح هذا الوصف إلى البيانات الرسمية الصادرة حديثاً عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والتي أفادت بأن عدد الصفقات العقارية التي شهدتها دبي في أبريل الماضي ارتفع بنسبة 45% بالمقارنة مع أبريل 2021، فيما ارتفع في مايو الماضي بنسبة 51% بالمقارنة مع مايو 2021.

من جانب آخر، ذكرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في تقرير أن قطاع العقارات في الإمارات يشهد حالياً تعافياً مُتسارعاً من التداعيات الاقتصادية التي نجمت عن تفشي جائحة «كوفيد 19».

وأكدت أن هذا التعافي المُتسارع يحظى بدعم من عدة عوامل، في مُقدمتها تحسّن الأداء الاقتصادي العام بالدولة، وارتفاع أسعار النفط وثباتها منذ فترة على تجاوز حاجز المئة دولار للبرميل، وانتقال العديد من أثرياء العالم من مختلف الدول إلى دبي تحديداً خلال فترة العامين الأخيرين بُغية العيش فيها بصفة دائمة، ما يقتضي منطقياً شراء عقارات فاخرة في دبي للسكنى، فضلاً عن شراء عقارات أخرى بغرض الاستثمار. وأشار التقرير إلى المبادرات المتلاحقة التي أعلنتها حكومة الإمارات تباعاً لدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة تداعيات الجائحة، ما أسهم في تعزيز الانتعاش الاقتصادي، ما أدى بدوره إلى ارتفاع الطلب على العقارات.

من جانب آخر، أكد بي إن سي مينون، رئيس ومؤسس مجموعة شركات «شوبا»، أن دبي تتفوق على كبرى المدن العالمية في عوائد الاستثمار العقاري، حيث رسخت مكانتها وجهة رائدة للأعمال.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز