دبي الأفضل إقليمياً لتأسيس مشروعات الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - سيد صالح

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اختارت مجلة «إف دي آي انتليجينس» البريطانية دبي كأفضل وجهة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتأسيس أية مشروعات جديدة تعتمد بالأساس على الذكاء الاصطناعي. ونشرت المجلة المتخصصة في شؤون الاستثمارات الأجنبية المباشرة حول العالم تصنيفاً على أساس إقليمي لأفضل الوجهات لتأسيس مكاتب ومشروعات جديدة للذكاء الاصطناعي في كل منطقة من مناطق العالم.

واعتمد التصنيف بالأساس على عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في الذكاء الاصطناعي القائمة بالفعل في كل مدينة. وبحسب البيانات المُدرجة بالتصنيف، فقد بلغ عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في الذكاء الاصطناعي القائمة بالفعل في دبي حتى الآن 36 مشروعاً، وهو أعلى عدد من المشروعات من هذه الفئة في أي مدينة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على الإطلاق، ما منح دبي الصدارة الإقليمية في أفضل الوجهات لتأسيس مكتب جديد للذكاء الاصطناعي. وبلغت درجة التنافسية لدى دبي في مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في الذكاء الاصطناعي 44.95 من أصل 100 درجة.

وتفوقت دبي على عدد من مُدُن العالم البارزة في عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في الذكاء الاصطناعي القائمة بالفعل لديها، ومنها مُدُن ديترويت «3 مشروعات»، دالاس وشيكاغو «مشروعان لكل منهما»، وبوسطن «6 مشروعات» الأمريكية، ومونتريال «27 مشروعاً» وفانكوفر «4 مشروعات»، وملبورن «10 مشروعات» وسيدني «9 مشروعات» الأستراليتان، برلين «25 مشروعاً» وميونخ «16 مشروعاً» الألمانيتان، وهونغ كونغ «20 مشروعاً».

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