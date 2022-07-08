«إمباور» تُعيّن ثلاثة بنوك للتنسيق لإدراج أسهمها

المصدر: دبي - سيد صالح

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تستعد مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» لتعيين ثلاثة بنوك لتتولى بشكل مشترك التنسيق لصفقة طرح أسهمها في اكتتاب عام أولي، والمُقرر إجراؤها في دبي في وقتٍ لاحق من العام الجاري، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء نقلاً عن مصادر مطلعة.

وأفادت الوكالة بأن البنوك الثلاثة هي «الإمارات دبي الوطني»، «سيتي جروب»، و«جيه بي مورغان تشيس». وذكرت الوكالة أن «إمباور» كانت قد تعاونت مع بنكي «الإمارات دبي الوطني» و«مويليس أند كو» كمستشارين ماليين للإعداد لصفقة إدراج أسهمها في بورصة محلية. ولم يعلق المتحدث باسم أيٍ من «إمباور»، «الإمارات دبي الوطني»، «سيتي جروب»، «جيه بي مورغان تشيس»، و«مويليس أند كو» على الخبر.

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