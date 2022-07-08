صعود قوي لأسهم دبي

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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عاود مؤشر سوق دبي الصعود وارتفع بنسبة 1.5% في ختام تعاملات جلسة أمس بدعم صعود جماعي للقطاعات القيادية، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنحو طفيف بنسبة 0.4% ليغلق عند 9161 نقطة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.4 مليار درهم، منها 1.2 مليار درهم بأبوظبي و297 مليون درهم بدبي. وجرى التداول على نحو 246 مليون سهم، موزعة بواقع نحو 104 ملايين سهم في دبي ونحو 142 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 14791 صفقة.

سوق دبي

وصعد مؤشر سوق دبي بنسبة 1.5% ليغلق عند 3109 نقاط بدعم صعود أسهم قطاع العقار 4.4% مع ارتفاع «ديار» 1% و«إعمار العقارية» 5% و«إعمار للتطوير» 2%. كما صعد قطاع الاستثمار 1% مع ارتفاع «سوق دبي المالي» 2% و«دبي للاستثمار» 0.9% و«شعاع كابيتال» 0.4%. وصعد قطاع البنوك بنسبة 1% بارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 0.4% و«دبي الإسلامي» 1.5%. كما ارتفع قطاع النقل 0.25% بصعود «الخليج للملاحة» 2.8% و«أرامكس» 1.4%، بينما تراجع «العربية للطيران» 0.5%. وصعدت أسهم قطاعات الخدمات 2.8 % والسلع 5.6% والمرافق العامة 0.4%. كما صعد «ديوا» 0.4%، بينما تراجع ««تيكوم» بنسبة 2.9%. وتراجعت أسهم قطاعات الاتصالات 1% والتأمين 0.5%.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي، مستقطباً نحو 123 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بنحو 32 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بنحو 31 مليون درهم، فيما كان سهم «دبي الإسلامية للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.4%.

سوق أبوظبي

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.4% ليغلق عند 9161 نقطة. وفي قطاع العقار، صعد «الدار» 3% و«رأس الخيمة العقارية» 0.8%. وفي القطاع المالي والبنوك، صعد «أبوظبي الإسلامي» 3%، بينما نزل «أبوظبي التجاري» 4% و«أبوظبي الأول» 1%. وفي قطاع الطاقة، ارتفعت أسهم «أدنوك للتوزيع» 1% فيما تراجع «أدنوك للحفر» 0.3%، وصعد «بروج» 0.4%. وفي قطاع الاتصالات، نزل سهم «اتصالات» 0.2%، بينما صعد «الياه سات» 0.4%.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي جاذباً 326 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بنحو 234 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي» جاذباً نحو 104 ملايين درهم، فيما كان سهم «إسمنت الخليج» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9%.

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