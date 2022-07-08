إدراج 5 إصدارات لسندات البنك الصناعي والتجاري الصيني في ناسداك دبي بـ 2.68 مليار دولار

المصدر: دبي- البيان

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رحبت ناسداك دبي، أمس، بإدراج 5 إصدارات من السندات حيادية الكربون الصادرة عن البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC)، أكبر البنوك العالمية من حيث إجمالي قيمة الأصول، بقيمة إجمالية قدرها 2.68 مليار دولار. وتم إصدار السندات من خلال فروع البنك الصناعي والتجاري الصيني في مركز دبي المالي العالمي، هونج كونج، ولندن وسنغافورة.

وأصدر فرع البنك في مركز دبي المالي العالمي شريحة من السندات متعددة العملات لأجل عامين بقيمة ملياري يوان صيني بعائد 3.20%. وهذا الإصدار هو أول سندات حيادية الكربون تصدر بمنطقة دول التعاون، كما أنه أكبر سندات مقومة بـاليوان تصدر ضمن مجموعة البنك الصناعي والتجاري الصيني.

شرائح أخرى

وشملت الشرائح الأخرى سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 300 مليون يورو بعائد 1.625%، وسندات بقيمة ملياري دولار هونج كونج لأجل عامين بعائد 2.95%، وسندات لأجل 3 سنوات بقيمة 1.2 مليار دولار بعائد 2.95%، وأخرى لأجل 3 سنوات بقيمة 600 مليون دولار بسعر عائم.

ورفعت الإصدارات الجديدة القيمة الإجمالية لسندات البنك المدرجة في ناسداك دبي إلى 4.37 مليارات دولار، ما يجعل البنك أكبر مُصدر صيني في البورصة. ورفعت الإصدارات القيمة الإجمالية لسندات الدين المدرجة في البورصة إلى 111.5 مليار دولار، ما يعزز مكانة دبي كمركز قيادي عالمي.

قرع الجرس

وقرع لي زوهانج، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بدبي، جرس افتتاح سوق ناسداك دبي احتفالاً بالإدراج بحضور تشانج جونجو، المدير العام لفرع البنك في مركز دبي المالي العالمي، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي وسوق دبي المالي.

وقال لي زوهانج: «لطالما كان مركز دبي المالي العالمي منصة ممتازة لنمو البنوك الصينية في دبي. ويعكس إدراج السندات الخضراء للبنك الصناعي والتجاري الصيني في ناسداك دبي مكانة الشركات الصينية في سوق دبي».

دور نشط

قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي وسوق دبي المالي.: «نرحب بإدراج السندات الجديدة للبنك الصناعي والتجاري الصيني، مما يؤكد دور ناسداك دبي النشط في تعزيز الروابط بين أسواق رأس المال في المنطقة والصين. حيث تستفيد العديد من المؤسسات الرائدة في الصين من البورصة لتحقيق خطط جمع السيولة والوصول إلى المستثمرين الدوليين».

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