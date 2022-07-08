11.62 مليار دولار تداولات بورصة دبي للذهب والسلع في يونيو

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع، أكبر بورصة مشتقات في الإمارات العربية المتحدة، عن تسجيلها معدل اهتمام شهرياً مفتوحاً بلغ 120960 عقداً خلال شهر يونيو، بينما بلغت قيمة العقود المتداولة في البورصة خلال الشهر 11.62 مليار دولار أمريكي. وأدى ارتفاع التضخم العالمي وعدم الاستقرار السياسي والتقلبات في سوق الأسهم إلى دفع المشاركين في السوق نحو أصول الملاذ الآمن البديلة خلال الشهر.

وجاء هذا الأداء القوي مدفوعاً بشكل جزئي بأحجام التداول على عقود الذهب الآجلة، التي سجلت نمواً منذ بداية العام وحتى تاريخه بنسبة 194%، مع نمو متوسط حجم التداول اليومي بنسبة 168% مقارنة بما كان عليه في يونيو 2021. كما واصلت محفظة عقود العملات الرئيسية الست في بورصة دبي للذهب والسلع أداءها القوي، في استمرارٍ للاتجاه الذي شهدته البورصة في الشهر السابق، مع تسجيل تداول 111,658 عقداً منذ بداية العام.

ومن أفضل المنتجات أداءً خلال هذا الشهر كانت العقود الآجلة للأسهم الفردية الهندية، التي شهدت نمواً كبيراً بنسبة 532% مقارنة مع يونيو من العام الماضي. واستمر الطلب على الأصول المدعومة بالروبية الهندية في النمو، ليسجل متوسط حجم التداول اليومي لعقد الروبية الهندية الآجل المصغر من بورصة دبي للذهب والسلع نمواً قوياً على أساس سنوي بنسبة 26%.

وفي خطوة استراتيجية أطلقت بورصة دبي للذهب والسلع عقود الشيكل الإسرائيلي الآجلة خلال شهر يونيو الفائت، وذلك بعد حصولها على تصريح من هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية في عام 2021، والذي يتيح للشركات الإسرائيلية المؤهلة التي تتداول على أساس الملكية، الانضمام إلى عضوية بورصة دبي للذهب والسلع، واستخدام خدماتها للتداول. كما تم السماح أيضاً للأعضاء الإسرائيليين بالعمل كصناع سوق على منصة بورصة دبي للذهب والسلع منذ مايو 2021.

وقال أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: «واصلنا خلال شهر يونيو تحقيق نمو في الأصول الآمنة، بما في ذلك محفظة العملات الرئيسية الست وعقود الذهب الآجلة. وإذا أخذنا في الاعتبار استمرار عوامل الاقتصاد الكلي العالمية المتمثلة في تنامي مستويات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وسياسات التقشف المالي، فمن المحتمل أن نشهد استمراراً في نمو الطلب على هذه الأصول خلال الأشهر المقبلة. ولا شك أن إطلاقنا للعقود الآجلة للشيكل الإسرائيلي يضيف مزيداً من الخيارات مع قيامنا بتوسيع فئات أصول العملات، وتنويع عروض منتجاتنا، وإتاحة الوصول إلى المزيد من المشاركين في السوق».

وشاركت بورصة دبي للذهب والسلع في مؤتمر «FOW Trading Israel»، الذي نظمته مجموعة Futures & Options World في تل أبيب في 28 يونيو. وتناول لويس هيمس، المدير التجاري للبورصة، الراعي الفضي للحدث، خلال مشاركته في جلسة نقاش مهمة في المؤتمر، الفرص عبر الحدود التي يتيحها التعاون الثنائي. كما استضافت البورصة ورشة عمل حصرية لأعضائها في 21 يونيو 2022 حول تداولات الذهب المادي ومصافي الذهب وتجار السبائك، بحضور خبراء من الصناعة وقادة أعمال مرموقين.

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