«أبوظبي الإسلامي» ينشر أول تقاريره حول الحوكمة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي نشر أول تقاريره حول الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ويسلط التقرير الضوء على ما أحرزه المصرف من تقدم في هذا المجال، وما أنجزه في عام 2021، ضمن التزامه بتبني وتطبيق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ويأتي هذا التقرير بناءً على تقرير الاستدامة الذي بدأ المصرف في إصداره منذ عام 2016.

ويستعرض التقرير جهود المصرف المستمرة لمعالجة عدد من التحديات وبناء مجتمعات أكثر استدامة وتنوعاً وإنصافاً، كما يؤكد التقرير التزام المصرف بتحقيق هدفه المتمثل في ترسيخ القيم الإسلامية ومبادئ الاستدامة وجعلها من صميم أعماله، إضافة إلى تركيزه على مجموعة واسعة من المواضيع، من بينها: الحوكمة والنزاهة وتحقيق تطلعات العملاء والالتزام بالبيئة وتمكين المجتمعات والتنوع والإنصاف والشمول.

وقال ناصر عبدالله العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: «نفخر بإصدار النسخة الأولى من تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لعام 2021. لقد كان عاماً حافلاً بالإنجازات، حيث نجحنا في تعزيز نموذج أعمالنا والتركيز بشكل أكبر على تبني أجندة الاستدامة من خلال دمجها كركيزة أساسية ضمن استراتيجيتنا الجديدة الممتدة لخمس سنوات، فلطالما كانت الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والاستدامة عناصر أساسية في نجاح مصرف أبوظبي الإسلامي. وحرصنا على أن تتماشى استراتيجيتنا الجديدة مع تحقيق المصالح الاقتصادية طويلة المدى لكل الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة والمجتمعات التي نقدم لها خدماتنا».

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