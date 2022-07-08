غرفة عجمان تناقش تطوير خدماتها الاستباقية

المصدر: عجمان - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

ناقشت غرفة تجارة وصناعة عجمان تطوير واستحداث خدمات استباقية بهدف توفير بيئة أعمال جاذبة تتميز بالتنافسية والمرونة في تقديم الخدمات.

جاء ذلك ضمن مبادرة «جلسة قهوة» في نسختها الثانية بحضور ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع دعم الأعضاء والابتكار، وعدد من مديري الإدارات وموظفي غرفة عجمان، وقدمت الجلسة ليلى السعدي، تنفيذي رئيسي إدارة التطوير والابتكار.

وأكدت إيمان الشامسي مدير إدارة التطوير والابتكار، أهمية مبادرة «جلسة قهوة» ودورها في توفير منصة لتبادل الآراء والأفكار الداعمة لتطوير العمليات والمشاريع والخدمات، وصولاً لأهداف الغرفة الاستراتيجية «المعنية بتعزيز استدامة ونمو مجتمع الأعمال، واستشراف وصناعة مستقبل الأعمال، وتعزيز ممكنات التنافسية والريادة».

وتناولت الجلسة تعريف الخدمات الاستباقية والمعنية بتوقع وتنبؤ الخدمات التي يحتاجها المتعامل بناءً على احتياجاته وتفضيلاته، وذلك بالاستناد إلى الدراسات والمعلومات الواردة، كما استعرضت الجلسة ضرورة اعتماد المؤسسات على الخدمات الاستباقية ووضع آلية لتطوير الخدمات، وخاصة المرتبطة بالشأن الاقتصادي.

واطلع الحضور على خدمات الغرفة «خدمات العضوية، وخدمات شهادات المنشأ والتصديقات، والخدمات القانونية، وخدمات مركز عجمان للتوفيق والتحكيم، وخدمات مجلس سيدات أعمال عجمان»، وتم شرح نبذة عن كل خدمة ومتعامليها وشركاء تقديم الخدمة والخدمات المرتبطة بالخدمة، كما تم استعراض عدد من نماذج الخدمات الاستباقية في عدد من الجهات الاتحادية والمحلية بالدولة.

وناقش اللقاء كيفية تحول الخدمات إلى خدمات استباقية لتعزيز الاستفادة منها وتنويع شركاء غرفة عجمان بحسب نوعية كل خدمة والهدف منها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز