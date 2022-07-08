«سي إن بي سي»: أداء عقارات دبي الأنشط منذ سنوات

المصدر: دبي- سيد صالح

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ذكرت شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية أن سوق العقارات في دبي تشهد حالياً أوقاتاً رائعة، بحسب تقرير صدر عنها، أمس، ووصف التقرير سوق العقارات في دبي بأنها «الأنشط منذ سنوات». واستند التقرير في شرح هذا الوصف إلى البيانات الرسمية الصادرة حديثاً عن «دائرة الأراضي والأملاك بدبي»، والتي أفادت بأن عدد الصفقات العقارية، التي شهدتها دبي في أبريل الماضي ارتفع بنسبة 45% بالمقارنة مع أبريل 2021، فيما ارتفع في مايو الماضي بنسبة 51% بالمقارنة مع مايو 2021.

وأفاد التقرير إن عدة شركات عقارية في دبي قد سجلت خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعات بنسبة 100% في عدد صفقات بيع العقارات الفاخرة، التي أجرتها خلال نفس الأشهر من العام الماضي.

وأضاف التقرير: إن الإمارات بصفة عامة أتاحت لمختلف جنسيات العالم فرصاً جديدة للإقامات طويلة الأمد، كما عدلت مواعيد العمل ونظام عُطلات العمل الأسبوعية في دوائرها الحكومية، منذ مطلع العام الجاري، بما يتناسب مع الأسواق العالمية، كما أن دبي أعلنت العام الماضي عن منح تأشيرات إقامة للنابغين في قطاع التقنية، ويرغبون بمزاولة أعمالهم عن بُعد من دبي، وذكر التقرير أن هذه المبادرات مجتمعة كان لها أثر مضاعف في انتعاش سوق العقارات بدبي.

وأشار التقرير أيضاً إلى نجاح دولة الإمارات ككل في استقطاب عدد متزايد من الأشخاص فائقي الثراء «الذي يمتلك الفرد الواحد منهم ثروة شخصية تُقدّر قيمتها الإجمالية بمليون دولار فأعلى»، خلال الفترة الأخيرة، وهو انعكس من واقع بيانات التقرير الذي صدر الشهر الماضي عن شركة «هنلي أند بارتنرز» البريطانية المتخصصة في الدراسات المتعلقة بالإقامة والمواطنة، والتي توقعت أن تكون الإمارات هي أعلى دول العالم في عدد الأشخاص فائقي الثراء، الذين سيتوافدون إليهم على مدار العام الجاري، ذلك أنها من المتوقع أن تستقبل على مدار العام 4000 مليونير جديد.

واستشهد التقرير بتصريح أدلى به فيليب أمارانتي، وهو شريك مُدير لدى «هنلي أند بارتنرز»، حيث قال: «تكمن جذور ذلك في كون الإمارات قد باتت الآن أصلاً ضرورياً في محفظة كل شخص فائق الثراء».

تعافٍ مطّرد

أوضح التقرير أن اقتصاد دبي عموماً يشهد في الوقت الحالي تعافياً مطرداً من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19»، وهو ما يُعزى بصورة كبيرة إلى نجاحها في تبني نهج أكثر مرونة في التعامل مع الجائحة، في ما يخص إعادة فتح الحدود واستئناف النشاط الاقتصادي، فيما ظلت العديد من الأسواق التجارية الرئيسية الأخرى خاضعة لحالة إغلاق بسبب الجائحة، الأمر الذي منح دبي ميزة وأفضلية نسبية بالمقارنة مع هذه الأسواق الأخرى.

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