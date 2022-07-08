ألعاب نارية وفعاليات متنوعة في احتفال أبوظبي بعيد الأضحى

المصدر: أبوظبي- البيان

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تحتفل أبوظبي بعيد الأضحى المبارك ببرنامج حافل من الفعاليات، التي تتنوع بين عروض الألعاب النارية المذهلة، ومهرجان الألعاب الإلكترونية، والتجارب الترفيهية والثقافية المُلهمة، التي تجمع العائلات والأصدقاء، للاحتفال سوياً بالعيد في العاصمة، والاستمتاع بباقات الإقامة الحصرية في فنادقها ومنتجعاتها.

وتضيء الألعاب النارية سماء كورنيش أبوظبي، واستاد هزاع بن زايد في العين، ومدينة زايد بمنطقة الظفرة في تمام الساعة 9 مساء خلال اليوم الأول من العيد، بينما تقدم الواجهة البحرية ياس باي عروض الألعاب النارية المتميزة في الساعة 9 مساء على مدار أيام العيد الثلاثة الأولى، ليحظى الزوار بفرصة الاستمتاع بالمشهد من شرفات الواجهة البحرية في ياس باي وياس مول، مع الاستمتاع بعروض التسوق والمطاعم.

وسيكون هواة الألعاب الإلكترونية على موعد مع «مهرجان ياس للألعاب الإلكترونية»، الذي يستمر حتى17 يوليو، ويمنح العائلات والشباب فرصة اختبار مهاراتهم في أحدث ألعاب الفيديو، بما في ذلك ألعاب «بلايستيشن» و«نينتندو سويتش» و«إكسبوكس»، أو خوض ألعاب أسطورية في قسم الألعاب القديمة، أو مواجهة الأصدقاء في أجهزة محاكاة السباقات بالحجم الطبيعي.

مواقع ثقافية

كما يستضيف عدد من المواقع الثقافية في العين مجموعة من الفعاليات المجتمعية المفعمة بعبق الثقافة الإماراتية، والتي تدعو العائلات للاحتفال بعيد الأضحى في قلعة الجاهلي وقصر المويجعي ومتحف قصر العين وبيت محمد بن خليفة ومركز القطارة للفنون وواحة العين، حيث سيتم توزيع الهدايا على الأطفال، مع باقة متنوعة من الأنشطة الاحتفالية.

ويستضيف بيت محمد بن خليفة، بالتعاون مع «استوديو كرييتف سبيس»، فعالية «استوديو العيد» من الساعة 5 مساء إلى 10 مساء يومي 9 و10 يوليو.

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