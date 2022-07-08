غرف دبي تستضيف لقاءً تشاورياً مع غرفة التجارة الدولية في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استضافت غرف دبي مؤخراً لقاءً تشاورياً جمع غرفة التجارة الدولية بالإمارات ومجالس الأعمال في عشر دول لمناقشة سبل تعزيز منظومة الأعمال ورفع جاهزيتها من خلال التوعية بالخدمات التي توفرها غرفة التجارة الدولية بالإمارات.

وترأس الاجتماع ناديا عبد العزيز، عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة التوجيهية لغرفة التجارة الدولية بالإمارات. كما حضر الاجتماع الدكتور حسن عرب، رئيس لجنة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بالإمارات، وأحمد لوتاه رئيس لجنة الخدمات المصرفية في غرفة التجارة الدولية بالإمارات، وسمير شهيد، نائب رئيس لجنة الجمارك وتسهيل التجارة التابعة لغرفة التجارة الدولية بالإمارات.

وقالت ناديا عبد العزيز: «لدى غرفة التجارة الدولية بالإمارات شبكة دولية في أكثر من 100 دولة تضم ما يقارب 45 مليون عضو توفر إمكانات متاحة لمجتمع الأعمال.» وأكدت عزم غرفة التجارة الدولية بالإمارات على دعم مجالس الأعمال والتعريف بالإمكانات الهائلة توفرها الغرفة تعمل على تمكين منظومة الأعمال وتعزيز ريادتها بشكل دائم.

وشهد الاجتماع تأكيد جاهزية غرفة التجارة الدولية لتوفير تدريب عملي وتزويد الأعضاء بالتوجيهات اللازمة لتوسيع أعمالهم الدولية من خلال تعزيز كفاءة أعمالهم وتعظيم ربحيتها.

فرصة مثالية

وقال حسن الهاشمي، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية بالإمارات ونائب رئيس العلاقات الدولية في غرفة تجارة دبي: «يُعد الاجتماع فرصة مثالية لأعضاء مجالس الأعمال للتعرف إلى آخر المستجدات المهمة في المشهد التجاري العالمي وإلى الخدمات والمزايا التي توفرها غرفة التجارة الدولية بالإمارات، وبناء علاقات بين مجالس الأعمال المختلفة في دبي التي تضم رجال أعمال بارزين من مختلف دول العالم متخصصين في قطاعات اقتصادية مختلفة وغرفة التجارة الدولية بالإمارات».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز