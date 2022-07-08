«دو» تعرض منتجات رواد الأعمال الإماراتيين في مقرها الجديد

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن مواصلة تقديم الدعم لروّاد الأعمال الشباب وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من أبناء الإمارات، وهذه المرة عبر مبادرة جديدة وفرت من خلالها الشركة لعدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية فرصة عرض منتجاتها وخدماتها وبيعها داخل مقرها الجديد في دبي هيلز. وتستهدف هذه المبادرة تمكين أصحاب هذه الفئة من الشركات من التوسع والنمو مع تزويدهم بالتسهيلات اللازمة لمساعدتهم على تحقيق نجاحات مستدامة والإسهام في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارات.

وأتاحت هذه المبادرة لخمس شركات إماراتية من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، هي (بيرفيوم مارون، وشاي ييفانغ، وشوكولاتة ليفز، وأرتستري كوفي، وأزياء فريال البستكي) الحصول على مساحة مميزة داخل المقر الرئيس الجديد لعرض منتجاتها وخدماتها وبيعها لموظفي «دو» وضيوفها.

وتماشياً مع استراتيجيتها للتحول، يعزز المقر الرئيس الجديد لشركة «دو» قدرتها على مواصلة تقديم الدعم لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يوفر المقر الجديد بيئة مثالية ومجهزة بشكل جيد تتيح للشركة مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من توسيع نطاق وصول خدماتها ومنتجاتها إلى شريحة أكبر من أفراد المجتمع المحلي، ما يسهم في تعزيز إمكاناتها لتحقيق المزيد من النمو والإسهام بفعالية في دعم الاقتصاد المحلي.

وقال عادل الريّس، مدير إدارة تنفيذي - الاتصال المؤسسي والبروتوكول في «دو»: تماشياً مع جهودنا المستمرة لدعم قطاعات الأعمال في الإمارات، نلتزم بتمكين رواد الأعمال الشباب وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وتذليل العقابات التي تعترض طريقهم نحو النجاح في مشاريعهم الخاصة والإسهام بشكل ملموس في تعزيز الاقتصاد الوطني.

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