باقة من العروض في «تاون سنتر» احتفالاً بعيد الأضحى

المصدر: دبي - البيان

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يستعد تاون سنتر جميرا، لاستقبال عيد الأضحى، ومفاجآت صيف دبي، بباقة من العروض الرائعة والجوائز والخصومات القيمة، بالإضافة إلى مجموعة شيقة من الفعاليات الحية التي تبهج الزوار احتفالاً بالعيد.

ومحبو التسوق على موعد مع العديد من الصفقات والخصومات المذهلة التي تتراوح بين 25%- 75%، وكل متسوق يتسوق بمبلغ 200 درهم في أحد المركزين ميركاتو أو تاون سنتر جميرا، يحصل على فرصة الفوز بجوائز نقدية أسبوعية بقيمة 10000 درهم.

وسيستمتع الزوار باحتفالية العيد في تاون سنتر جميرا بالعديد من الفعاليات بدءاً من 9 يوليو ولغاية 12 يوليو، حيث العروض البهلوانية وعروض العلوم الممتعة، والفشار، والحلوى القطنية، ولف البالونات عدا عن ورش عمل الأطفال والرسم على الوجوه وحلقات الهولاهوب في تاون سنتر جميرا طوال عطلة العيد.

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