الشركات الناشئة في الإمارات الأكثر تمويلاً إقليمياً

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

جمعت الشركات الناشئة في الإمارات خلال يونيو الماضي 279 مليون دولار من خلال 16 صفقة، ما يعادل 86% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي بلغ 324 مليون دولار من خلال 66 صفقة استثمارية، بحسب تقرير من شركة «ومضة»، ما يشكل زيادة بنسبة 84% بقيمة الصفقات عن شهر مايو، وهو ما يعني أن الشركات الناشئة في الإمارات هي الأكثر تمويلاً إقليمياً.

وبذلك يبلغ إجمالي التمويل الذي حصلت عليه الشركات في المنطقة 1.7 مليار دولار خلال النصف الأول 2022 عبر 354 صفقة. وعزا التقرير الزيادة في حجم الصفقات إلى عمليات التخارج من ثلاثة برامج تسريع مختلفة. وكما كان الحال في الأشهر القليلة الماضية، تصدرت شركات المرحلة المبكرة من حيث عدد الصفقات، لكن القيمة الإجمالية للتمويل كانت مدفوعة إلى حد كبير بشركات المرحلة المتأخرة والنمو المرتفع مثل شركة «أغريتك بيورهارفست» ومقرها الإمارات، والتي جمعت تمويلاً بقيمة 180.5 مليون دولار، أو 55.7 من إجمالي تمويل الشركات الناشئة في الدولة.

ونجحت شركة «بروبتك هسبي» بجمع تمويل بقيمة 37 مليون دولار بقيادة شركة «سوكويا كابيتال الهند». وجمعت «نيم كارد»، وهي شركة مصرفية جديدة، 22.5 مليون دولار، فيما جمعت شركة تشغيل الخدمات اللوجستية «كارتلو» تمويلاً بقيمة 18 مليون دولار من «مجموعة السليمان».

وبينما يظل المستثمرون الأمريكيون المستثمر الأجنبي الأكثر نشاطاً في الشركات الناشئة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد شهدت المشاركة العالمية انخفاضاً حاداً. ومن بين 66 صفقة، اجتذبت 16 صفقة مستثمرين أجانب مباشرين. وفي الوقت نفسه، كان المستثمرون المقيمون في المملكة العربية السعودية هم الأكثر نشاطاً، حيث استثمروا في 21 صفقة، يليهم نظراؤهم من الإمارات الذين شاركوا في تسع صفقات. وكانت مسرّعات «QBIC» و«Flat6labs» و«Sanabil500»، أكثر المستثمرين نشاطاً في شهر يونيو، حيث استثمرت في 33 شركة ناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز