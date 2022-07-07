منصة «هيلينك.مي» تطرح ميزة كسب المال لمستخدميها

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت منصة «هيلينك.مي» عن طرح ميزة «كسب المال» لمستخدميها الذين يزيد عددهم على نصف مليون مشترك، ما يفتح لصانعي المحتوى فرصاً جديدة لكسب المال من وسائل التواصل الاجتماعي، حسبما أعلن نائب رئيس الشركة لشؤون النمو السيد عامر الحلبي.

وتُعد «هيلينك.مي» واحدة من منصات الجيل الجديد لإدارة الروابط، حيث توفر أدوات لتحقيق الدخل من وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يساعد صانعي المحتوى والعلامات التجارية والشركات الصغيرة على كسب المال من حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار الحلبي إلى أن تحول وسائل التواصل الاجتماعي إلى مركز تجاري ضخم تتنوع به فرص كسب المال، دفع «هيلينك.مي» إلى التفكير في إطلاق ميزة «كسب المال» لكي تتيح لأي شخص فرصة تحقيق دخل مجدٍ ومستقر وبطريقة خالية من المتاعب على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف الحلبي، إن عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي العالمي يصل اليوم إلى أكثر من 4.6 مليارات شخص، بحسب دراسة حديثة أجرتها شركة ستاتيستا المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، ما يجعل هذه الوسائل بمثابة عالم موازٍ تتوفر به فرص التواصل بين الناس والتعلم وحتى كسب المال.

وأشار الحلبي إلى أن غالبية صانعي المحتوى يبحثون عن طرق لكسب المال على وسائل التواصل الاجتماعي، غير أن القلة القليلة منهم هي التي تنجح في تحقيق دخل حقيقي من تواجدها على هذه المنصات، مؤكداً أن إطلاق الميزة الجديدة على منصة «هيلينك.مي» يجعل بوسع أي صانع محتوى تحقيق دخل من المحتوى الذي ينشره.

وتابع: دخلت «هيلينك.مي» في شراكة مع جوجل بهدف تمكين أي شخص من كسب المال من خلال عرض الإعلانات على صفحة «هيلينك.مي»، وبإمكان أي شخص الآن تفعيل ميزة «كسب المال» لبدء عرض الإعلانات على صفحته على «هيلينك.مي»، وهذا يعني أن صانع المحتوى أو المؤثر سيكسب المال بمجرد أن ينقر شخص ما على الإعلانات. وأضاف، أن هذه الميزة هي الأنسب لحسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تحظى بعدد كبير من المتابعين وتفاعل قوي من جانب الجمهور.

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