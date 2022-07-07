«أمازون الإمارات» تمنح أعضاء برنامج «برايم» مزايا جديدة

المصدر: دبي - البيان

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قبيل انطلاق فعالية «يوم برايم» للتخفيضات الحصرية لأعضاء برنامج «برايم» في وقت لاحق من يوليو الجاري في الإمارات، أعلنت «أمازون الإمارات» عن تقديم مجموعة من التجارب والعروض الحصرية الجديدة لأعضاء البرنامج، الذين يمكنهم عبر «أمازون الإمارات»، وبدءاً من اليوم، الاستمتاع على مدى 48 ساعة بمشاهدة مقطع حصري مدته 60 ثانية من مسلسل «سيد الخواتم: خواتم السُلطة»، الذي سيتم طرحه في 2 سبتمبر، من خلال خدمة «برايم فيديو».

ويُعرض المسلسل لأول مرة حصرياً عبر خدمة «برايم فيديو» يوم الجمعة 2 سبتمبر في أكثر من 240 دولة ومنطقة حول العالم. ويمكن لأعضاء برنامج برايم تسجيل الدخول إلى حساباتهم لإلقاء نظرة سريعة على إعلان المسلسل من خلال خدمة برايم فيديو، وإضافة المسلسل إلى قائمة المشاهدة الخاصة بهم.

ويتمتع جميع أعضاء برنامج أمازون برايم بالوصول المجاني لخدمة برايم فيديو، حيث يمكنهم مشاهدة أو تنزيل الآلاف من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الحائزة جوائز، بما فيها إنتاجات أمازون الأصلية. ويتوافق برايم فيديو مع العديد من الأجهزة، بما في ذلك التلفزيونات الذكية وأجهزة ألعاب الفيديو والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة واللابتوب وأجهزة الكمبيوتر. كما تتضمن خدمة برايم فيديو العديد من المميزات الأخرى لتكييف تجربتهم حسب استخدامهم الشخصي، من بينها تفعيل الإشراف العائلي والدبلجة والترجمة باللغة العربية لمجموعة متنوعة للأفلام والمسلسلات وغيرها من المزايا.

وقال رونالدو مشحور، نائب رئيس شركة أمازون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: يشتمل برنامج برايم على الكثير من المزايا القيّمة لأعضاء البرنامج، حيث نحرص على جعل حياة الأعضاء أفضل وأكثر سهولة ومتعة. إن إضافة المزيد من التجارب والعروض الحصرية لأعضاء البرنامج هي أسلوبنا الخاص لتقديرهم ومكافأتهم. وتسهم هذه التجربة الحصرية التي تقتصر على برنامج برايم، في منح الأعضاء نظرة حصرية على هذا المسلسل المنتظر قبل إطلاقه في 2 سبتمبر، والذي سيتوفر مع الترجمة العربية الكاملة ليستمتع به الجميع بلغتهم المفضلة. ويمكن لعضوية واحدة بسيطة أن تقدم الكثير من الامتيازات للأعضاء في الإمارات، مع مزايا الشحن المجانية والسريعة، والاستفادة من عروض يوم برايم في شهر يوليو، والعروض الحصرية من ديليفرو بلس من أنغامي بلس، والكثير من المزايا التي تقدمها عضويتهم.

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