«سوق المرفأ» يستعد لـ 6 أسابيع من المرح في «مخيّم لعِب» الصيفي

المصدر: دبي - البيان

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يستعد «سوق المرفأ» الذي يحتل موقعاً استراتيجياً على الواجهة البحرية في جزر ديرة لتنظيم 6 أسابيع تزخر بالألعاب الإبداعية والتعلّم، حيث يكشف عن «مخيّم لعِب» المخصص للأطفال الذي ينطلق في 11 يوليو ويستمر لغاية 19 أغسطس، من الساعة 9 صباحاً ولغاية الساعة 2 بعد الظهر كل يوم من الاثنين إلى الجمعة.

ويوفر «مخيّم لعِب» الذي يستقبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و12 سنة أنشطة على مدار 6 أسابيع تتسم بطابع خاص من اللعب والتسلية تتضمن ورش عمل مشوّقة وتفاعلية تهدف إلى تعزيز التوعية والحسّ الإبداعي والفني وممارسة الرياضة وتعلّم فنون الرقص والطهي. وسيسهم هذا البرنامج أيضاً في دمج التعلّم القائم على اللعب من أجل التعريف بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وكذلك توعيتهم بمدى أهمية التقنيات الناشئة.

وسوف يتيح في هذا المخيم الفرصة أمام الأطفال المنضمين إليه للمشاركة في العديد من الألعاب التجريبية العملية التي ستساعد في تطوير التعاون والمرونة واكتساب مهارات حلّ المشاكل وعقلية النمو، وذلك تحت إشراف خبراء مختصين يركزّون على الروابط العميقة وآلية تشكيل العقليات.

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