"وجهات دبي" تصدر الدليل الإرشادي التفاعلي الثالث ضمن حملتها للموسم الصيفي

المصدر: البيان

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أطلقت حملة "#وجهات_دبي" الدليل الإرشادي التفاعلي الثالث ضمن حملتها للموسم الصيفي والتي بدأتها مطلع شهر يوليو الجاري تزامناً مع بدء موسم العطلات الصيفية وانتهاء العام الدراسي، وجاء الدليل متضمناً معلومات حول الوجهات والفنادق ذات الإطلالة المائية وتلك التي تمتلك أحواضاً للسباحة وألعاب مائية والموزعة على عدد كبير من الفنادق والمنتجعات، كذلك وجهات مائية ترفيهية متنوعة في مناطق مختلفة من دبي.



وتُعد الأدلة الإرشادية التي يصدرها "براند دبي" الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، مكوناً رئيسياً من مكونات الحملة الرامية إلى تسليط الضوء على الوجهات التي يمكن للأسر والعائلات إمضاء أوقات مميزة مع أطفالهم، حيث تتواصل الحملة حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.

وأوضحت شيماء السويدي، مدير براند دبي أن الدليل الثالث يركز على الوجهات المائية كونها من مناطق الجذب الأساسية للجمهور سواء من سكان دبي أو من زوارها من داخل الدولة ومن مختلف أنحاء العالم خلال هذه الفترة من السنة، خاصة مع بدء العطلة المدرسية في الدولة وكذلك كون تلك الوجهات من المناطق المفضلة للأسر والعائلات لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك.

ويشمل الدليل الرقمي معلومات حول فنادق تتوافر فيها أحواض السباحة وأخرى تقدم فعاليات وأنشطة مخصصة للأطفال، فضلاً عن تضمن الدليل لمعلومات حول الوجهات المائية التي تتوزع بين الحدائق المائية والفعاليات والأنشطة المائية المتاحة في مواقع عدة في دبي، في حين تسمح الميزة التفاعلية للدليل الرقمي لتعريف المستخدم بمكان الفندق أو الوجهة المائية وكذلك الاطلاع على صور للمكان وما يتوافر فيه من خدمات متنوعة.

وكان الدليل الأول لهذا الموسم، ضمن سلسلة أدلة "وجهات دبي" التفاعلية، قد ركز في محتواه على أهم الأماكن الترفيهية ومناطق الجذب المخصصة للأطفال والعائلات والتي روعي في اختيارها أن تكون وجهات داخلية ومغطاة متضمنة أنشطة وفعاليات ومرافق عائلية ومناطق للترفيه والألعاب، فيما سلّط الدليل الثاني الضوء على مخيمات دبي الصيفية للأطفال والتي يصل عددها إلى ما يقرب من 40 مخيماً بهدف تحقيق أفضل استفادة من العطلة الصيفية والاستمتاع بما توفره تلك المخيمات المتميزة من ألعاب ترفيهية وأنشطة متنوعة للأطفال.

ويمكن الحصول على الأدلة الإرشادية التفاعلية لحملة "#وجهات_دبي" والصادرة باللغتين العربية والإنجليزية عبر موقع "براند دبي" على شبكة الإنترنت /https://branddubai.ae/ وحساب "براند دبي" على الانستغرام @BrandDubai .

يُذكر أن مبادرة "#وجهات_دبي" تضم مجموعة من الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبة الحكومية والخاصة، ومنها : دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، ومجلس دبي الرياضي، ونادي دبي للسيدات، كما يشارك في الحملة "إعمار"، ودبي القابضة، ونخيل العقارية، ومؤسسة ماجد الفطيم، ومجموعة ميريكس للاستثمار.

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