«فيوليا» تنشر الوعي بالاستدامة من خلال مبادرات مجتمعية

المصدر: دبي ـ البيان

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نظّمت فيوليا الشرق الأدنى والأوسط، والمتخصصة في مجال التحوّل البيئي، عدداً من النشاطات من أجل إشراك المجتمعات المحلية، وجذب الانتباه إلى القضايا البيئية المهمّة، وتسليط الضوء على الطرق التي يمكن للأفراد من خلالها المساهمة في جهود الاستدامة.

وبالتعاون مع «ريكاب»، وهي أوّل شركة توفّر خدمة جمع المواد القابلة لإعادة التدوير من المنزل مجاناً، استضافت فيوليا الشرق الأدنى والشرق الأوسط في شهر يونيو، أمسية في سينما عقيل في منطقة السركال أفينيو في دبي. وتمّ خلال هذه الفعالية المفتوحة أمام الجميع عرض وثائقي Bigger Than Us، كما دارت جلسة نقاش مع جيروم فيريسيل، المدير العام لـ«ريكاب».

وفي شهر يونيو، أقامت فيوليا مسابقة في التصوير الفوتوغرافي تناولت موضوع التحوّل البيئي. وتمثّل التحدّي بالتقاط المجتمع المحلّي صوراً تعبّر عن التحوّل البيئي من منظورهم الخاص مع تسليط الضوء على التقدّم الكبير الذي أحرزه الشرق الأدنى والشرق الأوسط نحو الحدّ من التأثير البيئي من خلال تعزيز الجهود والاستثمارات في الممارسات المبتكرة والمستدامة. واختارت فيوليا ثلاثة فائزين. كما أن فيوليا نشرت صور الفائزين بالمسابقة على صفحاتها الاجتماعية.

وقال باسكال غرانت، الرئيس التنفيذي، فيوليا الشرق الأدنى والأوسط: يشكّل قربنا من المجتمعات المحلية شرطاً أساسياً بالنسبة لأعمالنا في فيوليا. ومن خلال نشر التوعية والحث على النقاش حول حماية البيئة، نزود الأفراد بالمعرفة اللازمة لمساعدتهم على تحقيق تغيير ملموس من خلال الخيارات التي يتّخذونها وذلك بدعم من شركات خدماتية مثل فيوليا وريكاب. وتنشط فيوليا في الشرق الأوسط منذ أكثر من أربعين عاماً، وهي تمثّل طرفاً أساسياً في قطاع الخدمات البيئية في المنطقة. أطلقت فيوليا الشرق الأدنى والشرق الأوسط «ريكاب» في نوفمبر 2020 بهدف تمكين المقيمين في دولة الإمارات ودعمهم في عملية إعادة التدوير، واليوم، باتت تضمّ «ريكاب» مجتمعاً مؤلّفاً من 27,000 مستخدم مسجل كما جمعت حتى اليوم 300 طن من المواد القابلة لإعادة التدوير.

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