«لاند مارك» تعين رئيساً تنفيذياً جديداً لقيادة النمو والابتكار بأعمال التجزئة

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عينت مجموعة «لاند مارك»، مجموعة التجزئة والضيافة التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، كبير لومبا رئيساً تنفيذياً لـ «لاند مارك» لتجارة التجزئة، حيث سيتولى قيادة نمو أعمال القطاع للمجموعة في الأسواق الرئيسة في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

في الوقت ذاته، ستواصل الرئيسة التنفيذية السابقة ورئيسة مجلس الإدارة، رينوكا جاغتياني، إشرافها على أعمال المجموعة، بصفتها رئيسة لمجلس الإدارة، حيث ستركز على تطوير رؤية المجموعة وأعمالها الاستراتيجية، وتعزيز الحوكمة الشاملة.

وانضم كبير إلى مجموعة «لاند مارك» في عام 2004، حيث ترأس عملياتها التجارية في الهند. وفي 2018، انتقل إلى دبي، وشغل العديد من المناصب العليا، بما في ذلك مدير المجموعة لمجموعة البيع بالتجزئة في الشرق الأوسط، والرئيس التنفيذي لأكبر شركة أزياء في المجموعة «ماكس فاشون»، والتي تعد الآن واحدة من العلامات التجارية البارزة في مجال الأزياء في المنطقة. وتحت قيادته، سجلت «ماكس» إنجازات هامة، محققة نمواً مستداماً، بما في ذلك زيادة المبيعات عبر الإنترنت، والدخول إلى سوق جنوب شرق آسيا، وإعادة تنشيط الأعمال في مصر.

وقالت رينوكا جاغتياني: على مدى العقود الأربع الماضية، حققت مجموعة «لاند مارك» نجاحاً ونمواً مستمرين على صعيد العلامات التجارية والمناطق الجغرافية. وبينما نتطلع إلى اغتنام الفرص الجديدة ضمن قطاع التجزئة، فمن الضروري أن نعيّن رئيساً تنفيذياً يتمتع بنظرة استشرافية، يركز على المستقبل، ويؤمن برؤيتنا، ويمكنه تدشين حقبة جديدة ومثيرة لأعمال البيع بالتجزئة.

وسيكون كبير مسؤولاً عن توسعة أعمال قطاع البيع بالتجزئة التابعة للمجموعة، في عددٍ من الأسواق الجغرافية الاستراتيجية، فضلاً عن تعزيز وجودها الرقمي وقنواتها المتعددة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز