سوق دبي الحرة تفوز باثنتين من جوائز مجلس السلامة البريطاني

المصدر: دبي- البيان

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فازت سوق دبي الحرة بـجائزتين خلال حفل توزيع جوائز السلامة الدولية الذي نظمه مجلس السلامة البريطاني في فندق شيراتون جراند بارك لاين في لندن مؤخراً، حيث نالت «جائزة السلامة الدولية» وجائزة «الأفضل في الدولة» تقديراً لإدارتها الناجحة والتزامها القوي في مجال الصحة والسلامة خلال عام 2021.

تعد «جوائز السلامة الدولية» هيئة مانحة تنظمها الحكومة منذ عام 2004، ويشرف عليها مجلس السلامة البريطاني، إحدى المنظمات العالمية الرائدة في مجال الصحة والسلامة التي أسسها جيمس تاي في 1957.

وأضافت السوق اسمها إلى قائمة تضم 135 مؤسسة وكياناً من جميع أنحاء العالم فازوا بـدرجة «تميز» بجوائز السلامة الدولية، في حين تم منحها جائزة «الأفضل في الدولة» لحصولها على أعلى الدرجات بين الشركات الإماراتية الأخرى التي تم تكريمها أيضاً في الحدث. تسلم الجائزتين، بالنيابة عن سوق دبي الحرة، برنارد كريد، نائب أول الرئيس-المحاسبة.

ويحتفي الحدث في نسخته الـ 46، الذي قدمها هذا العام المغامر والمذيع البريطاني بن فوغل، بالهيئات والمؤسسات من جميع أنحاء العالم التي حازت ممارساتها على رضا وإعجاب لجنة حكام الحدث المستقلين، وأظهرت التزاماً واضحاً بمنع الإصابات والاعتلال الصحي في مكان العمل خلال العام الماضي. كذلك تُكرم الجوائز أيضاً المؤسسات التي أبدت التزاماً بالرفاهية والصحة العقلية في العمل.

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «يسعدنا تلقي جائزة السلامة الدولية من مجلس السلامة البريطاني لسنوات عديدة، غير أن الفوز بـ«امتياز» يؤكد التزامنا القوي بإجراءات الصحة والسلامة في جميع مجالات عملياتنا».

وبلغ عدد الفائزين بجائزة السلامة الدولية هذا العام 549 مؤسسة وكياناً من 39 دولة في أفريقيا، وآسيا، والهند، والشرق الأوسط، والمملكة المتحدة، وأوروبا، وذلك في قطاعات شملت البناء، والتصنيع، والنفط، والغاز، والتعدين، والطاقة، والمرافق. وحصلت 135 مؤسسة على درجة امتياز، و204 أخرى على درجة استحقاق، و210 مقبول.

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